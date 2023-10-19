大陸A股 迎新一輪回購增持潮

中國大陸A股迎來新一輪回購增持潮。近日，多家上市公司都發布公告，計畫拿出真金白銀實施回購、增持計畫。

中新社報導，10月17日，上海證券交易所有31家公司集中披露回購增持類公告。其中，8家公司披露回購計畫，13家公司披露回購進展，5家公司新增增持方案，5家公司披露增持進展。

10月16日，10家上市公司發布公告，打出回購、增持「組合拳」。其中5家上市公司公布新增增持計畫，合計金額不超過16.3億元（人民幣，下同）；2家上市公司公布增持進展，合計金額約23.43億元；1家上市公司新增回購計畫，金額不超過30億元；2家上市公司公布回購進展，合計金額約4.75億元。

值得注意的是，參與此輪回購增持的企業多是大型央企，屬於行業龍頭。

其中，寶鋼股份發布公告稱，擬用不超過30億元的自有資金，以不超過每股8.86元的價格回購公司A股股份，回購股份數量不低於3.3億股、不超過5億股，占公司回購前總股本約1.48%-2.25%。回購期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。回購股份用於未來實施股權激勵計畫。

三峽能源公告稱，基於對公司未來發展的信心，公司控股股東中國長江三峽集團有限公司計畫在未來12個月內增持公司股份，增持金額 將不低於3億元、不超過5億元，增持價格不超過每股6元。

華福證券分析師燕翔表示，一直以來，回購增持都是上市公司向市場傳遞公司股價被低估信號的常見手段。上市公司或者其股東認為公司股價被低估，為避免股價繼續下跌，往往就會用回購或者增持來穩定股價，同時回購增持也可以直接承接部分拋壓盤，從而向市場釋放積極信號。更重要的是，行業龍頭公司的回購增持行為有望起到標桿和引領作用，帶動更多上市公司加入回購增持隊伍。

燕翔認為，對市場而言，上市公司回購增持熱潮有利於向市場傳遞積極向好的情緒。重要股東回購增持可帶來增量資金效應，提振投資者信心，有利於穩定股價，保護投資者利益。重要股東在關鍵時刻的出手，可以釋放穩預期、強信心的積極信號，有利於穩定市場、活躍市場。