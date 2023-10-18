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中國大陸藏呆帳危機 恐搞垮銀行體質

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中國個人商業貸款的壞帳率已超過50%，中國銀行營運風險加劇。（網路截圖）
中國個人商業貸款的壞帳率已超過50%，中國銀行營運風險加劇。（網路截圖）

中國個人貸款的呆帳率已超過五成！儘管個人貸款僅占銀行業務的一小部分，但金融專家警告，個人貸款與小型企業貸款相當類似，只是中國的小型企業貸款仍有新冠肺炎的補助措施，所以還有支應能力，尚未變成呆帳，但恐怕對銀行財務造成潛在的壓力。

中國隱藏呆債危機

經濟學人》報導，根據中國上半年的數據顯示，超過半數的個人貸款已經變成不良貸款，雖然此類款項僅占銀行總體業務的1%，不至於動搖銀行體質。但銀行分析師貝德佛德指出，個人貸款與小型企業貸款的性質其實相當相似，呆帳的狀況可能也會出現在小型企業貸款上。

然而，在新冠疫情期間，中國政府祭出許多補助措施，讓許多小型企業如獲續命丹，也使得銀行不至於將這些貸款項目視為呆帳，導致目前中國銀行呆帳的狀況被低估。

有分析師也指出，中國政府當時為了協助中小企業度過疫情難關，所以提供了利率相當低的貸款，這其實不符合資產評估的常理，因為中小企業向來被視為風險最大的產業之一，風險高的產業自然應負擔更高的利率，現在狀況卻截然相反。

國營應吸收小銀行

除了上述隱形的債務之外，《金融時報》也指出，中國最大的房地產面臨債券違約的狀況，不僅導致許多房屋成為「爛尾樓」，建商的股票與債券無法兌現，也衝擊銀行產業。且房地產風暴恐怕還會外溢到其他產業，如鐵礦、鋼材等建材市場也受到衝擊。

面對中國房地產的未爆彈，《金融時報》認為，中國地方的國營銀行應迅速吸收任何小規模的銀行，避免體質不佳的銀行破產，產生骨牌效應。

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