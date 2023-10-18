鳳梨釋迦恢復輸陸日期逼近 台東輔導41家包裝廠送審

大陸禁止鳳梨釋迦輸入已經2年，台東3家包裝廠率先取得許可，台東縣府擴大輔導至41家、總面積逾1千公頃，期盼12月可重啟出口，縣府今天安排議會參訪包裝廠，業者區隔清潔及包裝，有害生物清除率可達99％。縣長饒慶鈴說，名單已送至對岸審核，無法得知何時會過，月底派員前往大陸洽談通路，希望趕在出口前完成註冊與公告。

台灣9成以上鳳梨釋迦銷往大陸，因多次檢出粉介殼蟲等類有害生物，大陸海關2021年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，直至今年6月3家產銷合作社取得大陸核准，預計年底出口。台東縣府花3個月輔導業者複製成功模式，家數共41家，530名員工完成培訓。

即將進入鳳梨釋迦產季，今天上午縣府安排議會參訪卑南鄉兩家包裝廠，業者示範處理流程，釋迦籃上方覆蓋白網，工人清洗後從獨立通道送入輸送帶，之後才包裝運送上車。台東大學輔導老師李俊霖表示，果園必須取得產銷履歷，包裝廠重心則放在改善流程，過去是清潔與包裝在同一空間，現在區隔開來，可以避免二次汙染，有害生物清除率可提高至99％。

民進黨議員簡維國質疑，對岸防疫標準不明，縣府花這麼多資源，萬一做白工無法出口怎麼辦。國民黨議員楊招信緩頰說，大陸是鳳梨釋迦主要市場，即使只有1％可能性也要去做。

農業處說明，縣府研擬的管理制度不觸及農業部防疫檢疫規範，單純提升包裝廠果實清潔品質，確保農產品安全及建立溯源制度。