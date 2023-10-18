快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鳳梨釋迦恢復輸陸日期逼近 台東輔導41家包裝廠送審

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣議會參觀釋迦包裝作業，盛放釋迦的果籃上方覆蓋白網，包裝廠作業員在網內清洗，之後將清洗好的果品送入獨立通道，避免交叉汙染。記者徐白櫻／攝影
台東縣議會參觀釋迦包裝作業，盛放釋迦的果籃上方覆蓋白網，包裝廠作業員在網內清洗，之後將清洗好的果品送入獨立通道，避免交叉汙染。記者徐白櫻／攝影

大陸禁止鳳梨釋迦輸入已經2年，台東3家包裝廠率先取得許可，台東縣府擴大輔導至41家、總面積逾1千公頃，期盼12月可重啟出口，縣府今天安排議會參訪包裝廠，業者區隔清潔及包裝，有害生物清除率可達99％。縣長饒慶鈴說，名單已送至對岸審核，無法得知何時會過，月底派員前往大陸洽談通路，希望趕在出口前完成註冊與公告。

台灣9成以上鳳梨釋迦銷往大陸，因多次檢出粉介殼蟲等類有害生物，大陸海關2021年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，直至今年6月3家產銷合作社取得大陸核准，預計年底出口。台東縣府花3個月輔導業者複製成功模式，家數共41家，530名員工完成培訓。

即將進入鳳梨釋迦產季，今天上午縣府安排議會參訪卑南鄉兩家包裝廠，業者示範處理流程，釋迦籃上方覆蓋白網，工人清洗後從獨立通道送入輸送帶，之後才包裝運送上車。台東大學輔導老師李俊霖表示，果園必須取得產銷履歷，包裝廠重心則放在改善流程，過去是清潔與包裝在同一空間，現在區隔開來，可以避免二次汙染，有害生物清除率可提高至99％。

民進黨議員簡維國質疑，對岸防疫標準不明，縣府花這麼多資源，萬一做白工無法出口怎麼辦。國民黨議員楊招信緩頰說，大陸是鳳梨釋迦主要市場，即使只有1％可能性也要去做。

農業處說明，縣府研擬的管理制度不觸及農業部防疫檢疫規範，單純提升包裝廠果實清潔品質，確保農產品安全及建立溯源制度。

饒慶鈴表示，原本實驗組有3家，目前全台東共41家加入今年出口行列，希望可以全數如願出口，台東模式就是提高品質模式，重新叩關過程中，台東縣府完全沒談到檢疫規範，因為這並不是地方政府的政績，唯一要求是希望達到蟲害零檢出；包裝廠及果園名單已經匯集送去大陸相關單位，審核通過日期不清楚，當然希望出口前可以完成審核。

台東縣府輔導鳳梨釋迦包裝廠改善作業流程，為改善相關設備，包裝廠少則花10幾萬，多則花費200萬。記者徐白櫻／翻攝
台東縣府輔導鳳梨釋迦包裝廠改善作業流程，為改善相關設備，包裝廠少則花10幾萬，多則花費200萬。記者徐白櫻／翻攝
台東大學教授李俊霖解釋包裝廠作業流程，強調最重要的流程改變是在將清潔及包裝區隔開來，有害生物清除率可達99％。記者徐白櫻／攝影
台東大學教授李俊霖解釋包裝廠作業流程，強調最重要的流程改變是在將清潔及包裝區隔開來，有害生物清除率可達99％。記者徐白櫻／攝影

鳳梨釋迦 台東 議員

延伸閱讀

41包裝廠送中國審核 台東鳳梨釋迦重返對岸仍有變數

只花5天災後復原 饒慶鈴宣布：明天蘭嶼學校全數復課

蘭嶼災情太慘 縣長饒慶鈴宣布每戶發5千元慰問金

蘭嶼船團互助精神復建 明早貨輪挺進送物資

相關新聞

美晶片限制新規 ASML：涉先進製造的大陸晶圓廠數量有限

據《中國日報網》，美國政府周二頒布了更新後的關於先進計算和半導體製造設備規則，增加了對先進晶片製造技術的出口限制，新規定...

在大陸可罵共產黨 但不能罵習近平！台商赴陸發展30年 若走不了要怎麼活下去？

中國經濟的逆風近幾年愈來愈大，使得深耕中國20~30年的眾多中小企業台商，不少人開始外移、遷回台灣，或轉進東南亞，但並非所有台商都走得了。

蘋果CEO庫克 參觀立訊精密Apple Watch生產線

蘋果CEO庫克18 日出現在立訊精密位於浙江嘉善的工廠，這家工廠主要生產 Apple Watch。立訊精密董事長王來春陪...

鳳梨釋迦恢復輸陸日期逼近 台東輔導41家包裝廠送審

大陸禁止鳳梨釋迦輸入已經2年，台東3家包裝廠率先取得許可，台東縣府擴大輔導至41家、總面積逾1千公頃，期盼12月可重啟出...

習近平夫婦設宴菜單曝光　北京烤鴨、貴州茅台顯中國特色

「一帶一路」晚宴17日在北京人民大會堂舉行，是大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛歡迎來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論...

美升級半導體等領域對華出口管制 陸商務部：單邊霸凌 強烈反對

美國政府將收緊對大陸購買先進半導體產品的限制，此舉將加深與向龐大大陸市場銷售產品的美國企業之間的摩擦。大陸商務部新聞發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。