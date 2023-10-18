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美晶片限制新規 ASML：涉先進製造的大陸晶圓廠數量有限
據《中國日報網》，美國政府周二頒布了更新後的關於先進計算和半導體製造設備規則，增加了對先進晶片製造技術的出口限制，新規定將在30天後生效。對此，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥(ASML)在給《中國日報》的聲明中表示，「根據目前收到的信息，我們認為適用該新規的涉及先進晶片製造的中國大陸晶圓廠數量有限。」
報導稱，ASML表示，鑑於新規的篇幅和複雜性，它需要仔細評估潛在的影響。
ASML表示「從中長期角度來看，這些出口管制措施可能會影響到我們不同的機台銷售量在各區域間的配比，但我們預計這些措施不會對公司2023年的財務狀況以及我們在2022年11月投資者日公佈的2025年和2030年的長期展望，產生重大影響」。
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