快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美晶片限制新規 ASML：涉先進製造的大陸晶圓廠數量有限

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
ASML認為美晶片新限制涉及大陸先進製造晶圓廠數量有限。圖／取自ASML網站
ASML認為美晶片新限制涉及大陸先進製造晶圓廠數量有限。圖／取自ASML網站

據《中國日報網》，美國政府周二頒布了更新後的關於先進計算和半導體製造設備規則，增加了對先進晶片製造技術的出口限制，新規定將在30天後生效。對此，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥(ASML)在給《中國日報》的聲明中表示，「根據目前收到的信息，我們認為適用該新規的涉及先進晶片製造的中國大陸晶圓廠數量有限。」

報導稱，ASML表示，鑑於新規的篇幅和複雜性，它需要仔細評估潛在的影響。

ASML表示「從中長期角度來看，這些出口管制措施可能會影響到我們不同的機台銷售量在各區域間的配比，但我們預計這些措施不會對公司2023年的財務狀況以及我們在2022年11月投資者日公佈的2025年和2030年的長期展望，產生重大影響」。

荷蘭 半導體

延伸閱讀

美升級半導體等領域對華出口管制 陸商務部：單邊霸凌 強烈反對

不怕輝達晶片被嚴控 騰訊、百度等廠商：囤貨充足

美擴大管制…輝達AI晶片禁止銷陸 英特爾、超微也可能受限

美擬擴大禁止對中出口輝達高階AI晶片 含A800及H800

相關新聞

大陸第三季GDP年增4.9%優於預期 阻力依然存在

大陸國家統計局18日公布，第3季國內生產毛額（GDP）年增率為4.9%，高於市場預測4.5%。今年前三季GDP年增5.2...

美晶片限制新規 ASML：涉先進製造的大陸晶圓廠數量有限

據《中國日報網》，美國政府周二頒布了更新後的關於先進計算和半導體製造設備規則，增加了對先進晶片製造技術的出口限制，新規定...

在大陸可罵共產黨 但不能罵習近平！台商赴陸發展30年 若走不了要怎麼活下去？

中國經濟的逆風近幾年愈來愈大，使得深耕中國20~30年的眾多中小企業台商，不少人開始外移、遷回台灣，或轉進東南亞，但並非所有台商都走得了。

鳳梨釋迦恢復輸陸日期逼近 台東輔導41家包裝廠送審

大陸禁止鳳梨釋迦輸入已經2年，台東3家包裝廠率先取得許可，台東縣府擴大輔導至41家、總面積逾1千公頃，期盼12月可重啟出...

習近平夫婦設宴菜單曝光　北京烤鴨、貴州茅台顯中國特色

「一帶一路」晚宴17日在北京人民大會堂舉行，是大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛歡迎來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論...

美升級半導體等領域對華出口管制 陸商務部：單邊霸凌 強烈反對

美國政府將收緊對大陸購買先進半導體產品的限制，此舉將加深與向龐大大陸市場銷售產品的美國企業之間的摩擦。大陸商務部新聞發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。