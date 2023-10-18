大陸房產業放緩 IMF調降大陸今明兩年GDP預測至5%、4.2%

國際貨幣基金組織（IMF）發布亞太區域經濟展望報告，報告指出，大陸房地產行業的放緩將對整個亞太地區的需求產生嚴重影響，因此預計大陸今年GDP將成長5%、明年成長放緩至4.2%；都較今年4月預測的5.2%和4.5%下修。

經濟通通訊社報導，報告認為，如果大陸能採取一整套全面的改革措施，則將提振該地區的中期增長前景。

香港信報報導，報告又預計，大陸房地產市場的長期調整，將在短期內引發房地產商更大的財務壓力，和資產質量加劇惡化。這可能導致到2025年大陸GDP較原本預估相對減少高達1.6%，而全球GDP相對減少0.6%。

對亞太區域，報告認為今年經濟增長預測維持在4.6%，對明年預測則下調0.2個百分點至4.2%。中期經濟增速將進一步放緩至3.9%，因大陸的結構性放緩和許多其他經濟體的生產率增長疲弱，對亞太地區造成壓力。

報告指出，與今年世界經濟增長3%的預期相比，亞太地區仍然是一個亮點，將對世界經濟增長做出約三分之二的貢獻。今年上半年，在強勁的內部需求和大陸在疫情後經濟重新開放的推動下，亞太區的經濟增長超出了預期，但目前增長趨勢正在放緩。

尤其大陸重新開放經濟帶來的拉動效應正在減弱，且本地區的投資低迷，在一定程度上是對外部需求走弱的響應。