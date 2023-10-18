與美元掛鉤40年 港：聯匯制不變

香港金融管理局總裁余偉文說，匯率制度茲事體大，一旦選定，絕不會輕言轉變，香港無意亦無須改變聯繫匯率制度。

香港實施港元與美元掛鉤的聯繫匯率制度，這是一種貨幣發行局固定匯率制度，以百分百外匯儲備保證，港元以七點七五至七點八五港元兌一美元的匯率與美元掛勾。在聯繫匯率制度的架構下，維持匯率穩定是香港金管局首要貨幣政策目標。

香港實施聯繫匯率制度到今年十月十七日，即生效四十周年。在香港一九九七年主權移交前，香港聯繫匯率制度是否續存曾有一番討論；過去十年間香港政治經濟每有波動，聯繫匯率制度存廢爭議必起。

香港金管局總裁余偉文在金管局「匯思」專欄上撰文，說聯匯制度是香港貨幣和金融穩定的根基。

余偉文認為，香港聯匯制度的成功，建基於符合市場規律的嚴謹設計、高度透明化和制度化的操作，並有充裕的外匯儲備、穩健的政府財政，和具活力的經濟等配合，聯匯制度採用嚴謹的貨幣發行局模式，制度設計限制了當局在貨幣政策上的隨意性。