庫克訪成都 為蘋果新機催買氣

美媒彭博報導，蘋果新款智慧手機iPhone 15在中國大陸銷量低於上一代機型，首波銷量下降近百分之五，蘋果股價也受影響。值得注意的是，蘋果執行長庫克近日突然造訪成都，十六日在微博發布的一張成都安順廊橋的相片寫道：「你好，成都！iPhone 15 Pro Max拍攝下了這張歷史悠久的安順廊橋的絕美照片。」頗有為iPhone 15提振在大陸人氣的意味。

庫克十六日深夜繼續在微博發出另一則貼文，內容提及知名遊戲「王者榮耀」誕生於成都，現已在App Store上風靡全球。他並感謝「天美工作室」和所有在Apple成都太古里參與競技的手遊玩家們，還稱「今晚熱度爆棚！」該則貼文附上一段長約三十秒的影片，展示他在蘋果門店內與一批用戶互動。

據報導，Counterpoint Research報告顯示，與去年同期的iPhone 14系列相比，iPhone 15系列在上市後的前十七天，在大陸銷量出現下滑，分析師預估下滑幅度約百分之四點五。這對蘋果來說，就代表少賣數百萬支手機。

該報告將智慧手機在大陸銷量下滑的原因歸咎於大陸的經濟狀況，報告稱，iPhone 15在美國發售前九天的銷量與去年iPhone 14相比，出現了兩位數成長。

但也有分析稱，蘋果新機在大陸銷售遇冷與華為手機崛起有關。傑富瑞（Jefferies）分析師Edison Lee等人表示，在Mate 60 Pro的意外亮相影響下，導致iPhone 15在大陸市場的銷量下滑。

另據中信建投最新報告，華為是大陸智慧手機市場九月以來成長最強的手機廠商。其中，在十月二至八日這周，華為手機在大陸市占率成長至百分之十九點四，居於首位。華為也是該周唯一單周銷量超越百萬部的智慧手機公司，銷量約一一○點四萬部，蘋果則以九十九萬部緊隨其後。