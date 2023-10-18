一帶一路助力 陸高速動車出口歐

第三屆一帶一路國際合作高峰論壇期間，除了各國領導人會面外，也促成部分合作文件簽署。央視報導，中國中車旗下中車長客與塞爾維亞建設、交通和基礎設施部，昨簽署塞爾維亞高速動車組車輛採購商務合約，這是中國大陸時速兩百公里以上高速動車組，首次出口歐洲。此外，大陸國家主席習近平昨會見塞爾維亞總統武契奇，兩國宣布簽署自由貿易協定，成為北京與中東歐國家簽署的第一分自貿協定。

據報導，這次簽約列車為動力分散型電力動車組，包括二十輛（五列）高速動車組，車輛採用四輛編組，最高運營時速兩百公里，計畫將於二○二五年投入使用。

雙方此次簽約的高速動車組符合歐洲互聯互通技術規範（ＴＳＩ）和歐洲技術標準，以及匈塞鐵路具體需求，為匈塞鐵路量身打造的電動車組，具有更智慧和更綠色等特點，依據歐洲行業標準，這也是大陸時速兩百公里以上高速動車組首次出口歐洲。

匈塞鐵路是大陸與中東歐國家在「一帶一路」下合作的標誌性項目，線路全長三四一點七公里，其中塞爾維亞境內長一八三點一公里，匈牙利境內長一五八點六公里。該項目投入運營後，將使匈塞兩國首都之間的旅行時間，由八小時縮短至三小時。

針對中國和塞爾維亞簽署自由貿易協定，大陸商務部稱，這是大陸與中東歐國家簽署的第一分自貿協定，塞爾維亞成為大陸第二十九個自貿夥伴。

俄通社報導，塞爾維亞總統武契奇透露，這項自貿協定將擴展到一點四萬個塞爾維亞商品，及八點九萬個大陸商品。此外，兩國還計畫簽署中企在塞爾維亞北部伏伊伏丁那自治省，修建兩條公路幹線的重要協議。

習近平向武契奇表示，雙方要共同建設好、運營好匈塞鐵路，發揮好河鋼斯梅戴雷沃鋼廠等項目的經濟社會效益，扎實推進基礎設施建設等重點領域合作。