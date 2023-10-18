海南離島免稅市場 增長28.6%

海口海關17日發布統計數據，自2011年4月20日海南離島免稅購物政策落地實施至2023年10月16日，海口海關共監管離島免稅購物金額2024億元（人民幣，下同），購物人次3722萬人次，購物件數2.68億件。

中新社報導，作為海南旅遊消費的「金字招牌」，離島免稅規模加速壯大，購物金額突破千億元大關用時10年，突破2000億元則用時兩年半。

海南離島免稅購物政策實施12年間經歷了9次大的調整，2020年《海南自由貿易港建設總體方案》公布後的調整力度最大，購物額度由5000元提高到10萬元，免稅品類由18類提升至45大類。

目前，海南離島免稅商店數量已增至12家，經營面積增至52萬平方米；政策實現對飛機、火車、輪船三種離島方式的全覆蓋，並逐步將公務機、國內航線郵輪離島旅客納入政策享利群體。

海南離島免稅購物政策今年增加更多便利化舉措。4月1日起，在隔離區提貨、郵寄送達、返島提貨的基礎上，增加「即購即提」和「擔保即提」的提貨方式。海關統計，政策實施半年來「即購即提」購物金額16.6億元，「擔保即提」購物金額4137萬元。

近年來，海南離島免稅加速吸引海外消費回流。業內預測，到2025年海南有可能成為全球最大的離島免稅購物市場。今年前三季度，海南離島免稅購物金額349.4億元，同比增長28.6%。