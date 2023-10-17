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重回「價高者得」時代？ 陸自然資源部發文建議取消地價上限

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸土拍市場疲弱，經濟觀察網報導，大陸自然資源部在9月底已給各省市自然資源主管部門下發文件，內容包括建議取消土地拍賣中的地價限制。中新社
大陸土拍市場疲弱，經濟觀察網報導，大陸自然資源部在9月底已給各省市自然資源主管部門下發文件，內容包括建議取消土地拍賣中的地價限制。中新社

經濟觀察網報導，大陸自然資源部在9月底已給各省市自然資源主管部門下發文件，內容包括建議取消土地拍賣中的地價限制、建議取消遠郊區容積率1.0限制等。此前，濟南、合肥等地已經在土地出讓公告表示不再設定土地最高價位，採價高者得。意味著在房市弱、土拍市場也弱之下，供給端土地市場也逐步鬆綁。

報導指出，從多個消息管道得知，濟南、南京、合肥、寧波、蘇州、成都、西安等城市已落地「取消地價上限」這一動作，多數城市將在下一批次土地出讓文件中刪去地價上限等內容。而北京、上海等一線城市仍在研究如何調整競買規則。

一位巨頭房企投資高管表示，取消地價上限，意味著土地市場回歸價高者得的時代，逐步撤除搖號、競配建、競自持、競高標準建設方案等競買規則。

濟南在10月中下旬兩場土拍恢復限時競價環節「價高者得」的出讓方式。代表2017年以來濟南「史上最嚴調控」新政下的最高限價土拍新政逐漸鬆綁。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，在土拍市場疲弱下，未來不再限地價或成為土拍規則的調整趨勢。而取消土地最高限價改由價高者得，代表房企拿地不再憑運氣，更多是拼財力與實力。因此不排除房企在規模上會進一步加大分化，持續強者恒強的局面。

中指研究院數據顯示，今年前三季大陸全國300城住宅用地供求規模年增率降幅均在三成以上。第3季土地市場情緒依然偏弱，流拍撤牌率達28%，較第二季提升8.1個百分點。

北京 一線城市 主管

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