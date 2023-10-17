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準備超越蘋果？華為大陸單周市佔率升至19.4% 居市場第一

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸手機大廠華為在大陸單周市佔率上升至19.4%，顯示已超越蘋果，位居第一，圖為上海一家華為門市。記者謝守真／攝影
大陸手機大廠華為在大陸單周市佔率上升至19.4%，顯示已超越蘋果，位居第一，圖為上海一家華為門市。記者謝守真／攝影

華為Mate 60 Pro手機8月底橫空出世後，在全球引發熱議，更引起大陸民眾訂購潮，傳供應鏈訂單處於爆滿狀態。據中信建投最新研究報告顯示，華為是大陸智慧型手機市場9月以來增長勢頭最強的手機廠商。其中，在10月2日至8日這周，華為手機的銷量佔有率成長至19.4%，居於市場第一位。

陸媒《華爾街見聞》報導，華為在10月2日至8日當周是唯一單周銷量超越百萬部的智慧手機公司，銷量達到約110.4萬部，蘋果則以99萬部的銷量，市佔率17.4%緊隨其後。

報導還指，華為9月4日至10日這周就進入銷量市佔率前三，並以短短的三周，就達成「風光歸來」的紀錄。中信建投的報告指出，從BCI數據上來看，自8月29日發表Mate 60系列新機後，華為是9月以來增長勢頭最強的廠商，其手機銷量迎來快速成長，近四周的年增速分別達到91%、46%、83%及95%。

此外，有消息人士稱，華為目標在2024出貨6,000萬到7,000萬支智慧型手機，同時華為也已向供應鏈追加訂單，以確保明年能夠達到此一出貨數字。

市場追蹤機構Counterpoint的分析師認為，iPhone 15系列手機在大陸市場表現不如預期，華為2023年光是Mate 60 Pro就有機會賣出500萬至600萬支，明年還可能出現兩位數增長。

但Counterpoint分析師也指出，華為依舊面臨諸多挑戰，包括美國下一步的行動等。儘管華為在大陸高收入消費者中的曝光率非常高，但明年800美元以上的高階手機市場，預估蘋果仍將佔有主導地位，主要是因為華為難與蘋果3奈米技術的iPhone、品牌資產和強大的生態系統等競爭。

市佔率 華為 蘋果 Mate 60 Pro iPhone 15

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