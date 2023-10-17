小米推全新操作系統「澎湃OS」 邁向「人家車全生態」

大陸手機巨頭小米集團創辦人兼董事長雷軍17日在微博發文表示，今天對小米來說，是一個歷史性時刻。小米全新的作業系統小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）正式版已完成封包，而小米14系列會是第一款搭載新系統的手機，並已交付工廠生產。「從這一刻起，小米澎湃OS將逐步接替 MIUI。」他稱該系統是邁向「人車家全生態」的關鍵跨越。

雷軍指出，小米已經不只有智慧手機，還有跨200多個品類的巨大智慧生態，「人車家全生態」也即將完成閉環。在萬物互聯時代，各種設備涉及的操作系統分支之複雜、數量之龐大，不同系統及協議之間造成的生態連接隔閡，可能超過了很多的人的想像。

雷軍表示，小米澎湃OS自2014年開始了探索式開發和驗證，並在2017年正式開始全新系統研發工作。

值得注意的是，雷軍提及，小米澎湃OS是基於深度進化的Android以及自研的Vela系統融合，徹底重寫底層架構，為未來百億設備、百億連接做好了萬物互聯的公有底座。這是超級龐大的工程體系。換言之，該系統仍以安卓系統為基底。

雷軍並稱要逐漸跟MIUI系統告別。不過IT之家報導，此前有外媒認為小米的澎湃 OS 系統僅在大陸國內市場使用，而在海外市場則會繼續更新MIUI系統。