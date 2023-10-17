華為手機迎大單 中國移動擬採購120萬支Mate60等五款機

大陸電信商巨頭中國移動採購與招標網12日訊息顯示，中國移動採購華為Mate 60「權益版」等5款手機產品終端，需求數量為120萬台，引起市場熱議。外界認為在中國移動大單採購下，華為手機的銷量將有機會再衝高。

證券時報從中國移動相關人士處獲悉，本次採購屬於中國移動正常的定製版（權益版）代理採購。這次採購除Mate 60權益版外，其餘4款機型包括Mate 60 Pro及Mate 60 Pro+等。

什麼是「權益版」手機？大陸行動權益版手機內含行動預置軟體，在行動渠道進行銷售，但手機網路制式不受限制，可以自由切換，用戶在購買手機時可以享受到話費返還、流量贈送等優惠和權益。簡言之，就是綁定電信方案的手機。

中國移動在2022年採購與招標網曾先後公告擬採購榮耀60權益版、榮耀60Pro權益版手機150萬台，擬採購200萬台榮耀Magic4系列手機，擬採購小米12系列手機65萬台等。

對於中國移動採購華為手機一事，澎湃新聞報導，獨立電信分析師付亮在社交平台表示，沒必要對此過度解讀，「中國移動只是一個渠道商，誰家的手機都賣，能賣多少還看用戶喜好。2020年、2021年，中國移動合作夥伴大會同期舉辦的5G終端嗨購節，簽約手機銷量前兩位都超過了1,000萬。」

他還補充說：「採購並不代表一次性交付，目前華為還沒這個能力。中國廣電也賣iPhone合約機，交話費送手機。」

實現大陸國產化的代表機型華為Mate 60系列一經發售，銷售火爆。《日經亞洲》援引兩位業內高管表示，華為目標是在2024年出貨6,000萬至7,000萬部手機，相比今年和去年的出貨量翻了一番。

綜合陸媒一段時間以來的訊息，多位供應鏈經理和分析師表示，自今年早些時候以來，華為還一直在增加鏡頭、相機、印刷電路板和其他零部件的庫存，以實現這一目標。

澎湃新聞報導，一位熟悉華為供應鏈的分析師表示，按照目前Mate 60系列的銷量，明年6,000至7,000萬部手機目標應該是可以做到的。

儘管華為Mate 60系列在8月底開售，但目前銷量熱度依然高，華為官網顯示消費者仍需提前預定等待多日才可拿到手機。