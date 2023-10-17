一帶一路論壇 歐盟僅見匈牙利

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今起在北京舉行，受邀外國元首或代表已陸續抵達北京，但大陸官方尚未公布完整名單。在歐美持續抵制下，歐盟國家領導人中，目前僅匈牙利總理奧班確認與會。

這場論壇被認為是大陸今年最重要的主場外交活動，維安層級也拉到最高，昨起北京多處交通管制，參會者仍須進行新冠病毒核酸檢測。

據發布，目前為止，逾一三○個國家、三十多個國際組織的代表已確認與會。但在歐美抵制下，目前除了匈牙利外，暫未有其他歐盟領導人確認與會。今年稍早，更傳出義大利將退出一帶一路的消息。

目前已知赴中國大陸出席論壇的外國元首，主要以非洲、中亞、東南亞、中南美洲等地區的發展中國家為主。

綜合新華社等消息，除俄羅斯總統普亭將訪中外，匈牙利總理奧班、肯亞總統魯托、衣索比亞總理阿比、斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫、奈及利亞副總統謝蒂馬、剛果共和國總統薩蘇、塞爾維亞總統武契奇、埃及總理馬布里、印尼總統佐科威和哈薩克總統托卡葉夫等人已陸續抵達北京。

巴基斯坦看守總理卡卡爾稱，會以「最高規格」出席；泰國首相賽塔、烏茲別克總統米爾濟約耶夫也預計與會。

此外，論壇大會方要求參加活動記者須提前進行二十四小時內的核酸檢測，而參加十八日上午高峰論壇開幕式者，須提前到新聞中心集合乘車。