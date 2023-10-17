聽新聞
test
0:00 / 0:00

一帶一路論壇 歐盟僅見匈牙利

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今起在北京舉行，受邀外國元首或代表已陸續抵達北京，但大陸官方尚未公布完整名單。在歐美持續抵制下，歐盟國家領導人中，目前僅匈牙利總理奧班確認與會。

這場論壇被認為是大陸今年最重要的主場外交活動，維安層級也拉到最高，昨起北京多處交通管制，參會者仍須進行新冠病毒核酸檢測。

據發布，目前為止，逾一三○個國家、三十多個國際組織的代表已確認與會。但在歐美抵制下，目前除了匈牙利外，暫未有其他歐盟領導人確認與會。今年稍早，更傳出義大利將退出一帶一路的消息。

目前已知赴中國大陸出席論壇的外國元首，主要以非洲、中亞、東南亞、中南美洲等地區的發展中國家為主。

綜合新華社等消息，除俄羅斯總統普亭將訪中外，匈牙利總理奧班、肯亞總統魯托、衣索比亞總理阿比、斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫、奈及利亞副總統謝蒂馬、剛果共和國總統薩蘇、塞爾維亞總統武契奇、埃及總理馬布里、印尼總統佐科威和哈薩克總統托卡葉夫等人已陸續抵達北京。

巴基斯坦看守總理卡卡爾稱，會以「最高規格」出席；泰國首相賽塔、烏茲別克總統米爾濟約耶夫也預計與會。

此外，論壇大會方要求參加活動記者須提前進行二十四小時內的核酸檢測，而參加十八日上午高峰論壇開幕式者，須提前到新聞中心集合乘車。

北京 匈牙利

延伸閱讀

中國藉一帶一路發揮影響力 恐損及蒙古民主

俄外長會王毅：普亭對與習近平會晤充滿期待

內外情勢不利 學者估陸一帶一路倡議恐「適當收縮」

「一帶一路」十年：習近平離「中國夢」還有多遠？

相關新聞

大陸房市還沒觸底 標普估年銷售額劇減15%

大陸房地產市場還沒見底，國際評級機構標準普爾報告預估，今年大陸房地產銷售金額約人民幣11.5兆元至12兆元（約新台幣50...

人民幣跌破人行底線 在岸、離岸雙雙跌破7.31

在岸及離岸人民幣昨（16）日雙雙跌破7.31關卡，跌破中國人民銀行的底線7.3。不過，專家預估，美元指數將階段性見頂，人...

人工智能大會 聚焦製造業振興

2023中國（太原）人工智能大會15日在山西太原開幕。中國工業和信息化部科技司副司長任愛光在致詞中介紹，近年來，中國人工...

廣交會開幕 規模創紀錄

第134屆廣交會15日在廣州廣交會展館開幕。本屆廣交會於10月15日至11月4日分三期舉辦，展覽總面積擴至155萬平方米...

海洋裝備博覽會 簽約436億人民幣

2023中國海洋裝備博覽會15日在福州落幕。主辦方統計，本次博覽會落實交易簽約金額436億元（人民幣，下同），意向成交金...

桂粵合作 廣西盼創流域新典範

第十六屆西江經濟帶合作與發展論壇15日在廣西梧州舉行。廣西壯族自治區人民政府副秘書長、辦公廳主任唐軼昂出席論壇並致詞表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。