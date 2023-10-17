聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者看淡....不景氣 一帶一路恐「適當收縮」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

今年是大陸國家主席習近平提出「一帶一路」倡議十周年，有學者預計，北京將在論壇上公布利多措施，以規畫下個十年；也有學者分析，隨著經濟下滑等因素，對北京來說，目前除了穩大陸內部經濟、對外應對美國及其盟友這兩個「優先事項」外，「一帶一路」等政策可能面臨適當地收縮。

一帶一路高峰論壇舉行前，大陸日前發布有關共建「一帶一路」成果的白皮書。總計十年來，大陸對共建國家的直接投資已超過二四○○億美元（約台幣七點七兆元），不過，根據復旦大學綠色金融研究中心統計，在二○一七年達到頂峰後，近年大陸對一帶一路投資規模已有所收窄。

中國人民大學國際關係學者時殷弘指出，一段時間以來，西方發達國家抵制「一帶一路」，大陸以發展中國家為重點，推動「一帶一路」國際合作，但鑒於國際局勢複雜性，有些國家是堅決參與，或部分參與，甚至「半信半疑參與」，只為了來自大陸的投資或援助，未能互利共贏。

時殷弘引述大陸國家主席習近平曾提出今後要以聚焦重點、精雕細琢的「工筆畫」概念，推進一帶一路倡議。

他坦言，近年大陸經濟下滑，對外援助能力縮減，另一方面，和美國及其關鍵盟國，尤其日本等，在台灣、朝鮮半島、東海、南海上的軍事競爭愈來愈激烈；在著重對內穩定大陸經濟、對外跟美軍事戰略競爭這兩個優先事項外，其他的政策包括「一帶一路」，都可能有適當地收縮。

一帶一路 北京

延伸閱讀

誰將主導？與「知心好友」互動為何？普亭訪問陸的五大看點

習近平稱依法治污 但中國排污檢測嚴重造假

俄外長會王毅：普亭對與習近平會晤充滿期待

內外情勢不利 學者估陸一帶一路倡議恐「適當收縮」

相關新聞

大陸房市還沒觸底 標普估年銷售額劇減15%

大陸房地產市場還沒見底，國際評級機構標準普爾報告預估，今年大陸房地產銷售金額約人民幣11.5兆元至12兆元（約新台幣50...

人民幣跌破人行底線 在岸、離岸雙雙跌破7.31

在岸及離岸人民幣昨（16）日雙雙跌破7.31關卡，跌破中國人民銀行的底線7.3。不過，專家預估，美元指數將階段性見頂，人...

人工智能大會 聚焦製造業振興

2023中國（太原）人工智能大會15日在山西太原開幕。中國工業和信息化部科技司副司長任愛光在致詞中介紹，近年來，中國人工...

廣交會開幕 規模創紀錄

第134屆廣交會15日在廣州廣交會展館開幕。本屆廣交會於10月15日至11月4日分三期舉辦，展覽總面積擴至155萬平方米...

海洋裝備博覽會 簽約436億人民幣

2023中國海洋裝備博覽會15日在福州落幕。主辦方統計，本次博覽會落實交易簽約金額436億元（人民幣，下同），意向成交金...

桂粵合作 廣西盼創流域新典範

第十六屆西江經濟帶合作與發展論壇15日在廣西梧州舉行。廣西壯族自治區人民政府副秘書長、辦公廳主任唐軼昂出席論壇並致詞表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。