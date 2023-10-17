桂粵合作 廣西盼創流域新典範

第十六屆西江經濟帶合作與發展論壇15日在廣西梧州舉行。廣西壯族自治區人民政府副秘書長、辦公廳主任唐軼昂出席論壇並致詞表示，希望桂粵兩省區務實推動珠江流域協同發展走深走實，鑄造流域合作新典範。

中新社報導，近年來，桂粵兩省（區）和珠江—西江經濟帶沿線各城市在體制機制、基礎設施、產業發展、平台建設、生態環境保護等多個領域取得豐碩成果。唐軼昂指出，桂粵兩省區應扎實推動交通物流基礎設施互聯互通，推動南寧至深圳高鐵、合浦至湛江鐵路等一批重大鐵路、高速公路項目同步規畫和建設，共同推動珠江—西江黃金水道擴能升級。

「深化珠江—西江經濟帶協同發展是沿線城市推動高質量發展的重大機遇，也是各方互學互鑒的難得機會」。中共梧州市委書記蔣連生在致詞中表示，梧州願與珠江—西江經濟帶沿線城市攜手共建大宗貨物運輸更加高效順暢的現代物流體系、分工協作更加緊密的產業鏈供應鏈、溝通交流更加密切的合作機制，推動珠江—西江經濟帶打造東西部協作和全方位合作的典範。