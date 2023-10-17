海洋裝備博覽會 簽約436億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023中國海洋裝備博覽會15日在福州落幕。主辦方統計，本次博覽會落實交易簽約金額436億元（人民幣，下同），意向成交金額180億元，涉及臨港項目、海上牧場、綠色能源、海洋漁業裝備等。

中新社報導，2023中國海洋裝備博覽會展期四天，共迎來了全球各類船東、海運集團、航海裝備總裝製造企業等約3萬名專業採購商到會參觀接洽，累計參觀客流總量達18萬人。

博覽會以「開放海洋 裝備未來」為主題，共吸引來自英國、義大利、德國、丹麥、法國等全球14個國家和地區共計715家機構參展。規模10萬平方米，幾乎實現了海洋裝備上游研發設計、中游製造生產、下游應用及服務的全產業鏈覆蓋。 　　

包括極地電動吊艙推進器、半潛無人船、無人航行器、自漂浮式太陽能板、船載動中通天線、無人運輸船等6500多項優秀產品、先進技術及解決方案在博覽會上展出，多款新型遊艇首次公開亮相。 　　

本次博覽會配套舉辦30場專業權威的論壇會議及科普體驗活動。海洋裝備領域的專家在各論壇上圍繞綠色動力、深遠海人工智能、知識產權及科技成果轉化等熱點、前沿問題展開分享。

義大利 極地 遊艇

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