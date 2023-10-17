廣交會開幕 規模創紀錄

第134屆廣交會15日在廣州廣交會展館開幕。本屆廣交會於10月15日至11月4日分三期舉辦，展覽總面積擴至155萬平方米，展位總數7.4萬個，展區總數55個，參展企業28533家，均創歷史新高。

中新社報導，15日開展後，展館內人潮湧動，電子家電、五金工具、照明等各類展品琳瑯滿目，參展商與採購商熱切洽談。機電企業歷來是廣交會上的參展大戶。與上屆相比，本屆廣交會第一期機電產品展區規模進一步擴大，為更多高技術、高附加值企業提供了參展機會。

中國機電產品進出口商會副會長劉春表示，本屆廣交會機電館共設19個展區，參展企業11024家，共設展位21873個，比上屆增加3201個展位，同比增長17%。

本屆廣交會對展區做結構優化，跨期調整7個展區，進一步細分展區，為先進製造業產品提供更多展示空間，為傳統優勢外貿行業發展注入活力。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，本屆廣交會展區結構優化是自2008年第104屆以來調整力度最大一屆，對廣交會未來和促進外貿高質量發展有重要作用。廣交會作為中國外貿風向球，其展區結構也是中國產業結構和出口商品結構變化的重要體現。辦好第134屆廣交會，有利於向世界展示中國製造的創新成果，助企業拿訂單拓市場，服務外貿穩規模優結構。