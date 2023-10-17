人工智能大會 聚焦製造業振興

2023中國（太原）人工智能大會15日在山西太原開幕。中國工業和信息化部科技司副司長任愛光在致詞中介紹，近年來，中國人工智能產業蓬勃發展，核心產業規模達到5000億元人民幣，企業數量超過4400家，創新成果不斷湧現。

中新社報導，任愛光表示，近年大陸人工智能與製造業深度融合，有力推動實體經濟數字化、智能化、綠色化轉型，已建成2500多個數字化車間和智能工廠，建成後研發生產效率顯著提升。

他說，大模型的技術創新，有望培育形成新的生產力，加速與實體經濟深度融合，深刻改變製造業生產模式和經濟形態，全方位多層次賦能新型工業化。

山西省委常委、太原市委書記韋韜表示，人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。本次大會以「聚焦製造業振興、助力高質量發展」為主題，推動人工智能與製造業深度融合，加速賦能產業優化升級。

中國工程院院士戴瓊海說，大模型成為邁向通用人工智能的可能路徑之一，大模型的訓練代碼量從2019年的萬級增長到2021年的十萬級，人工智能技術複雜度正在快速增加。目前，中國仍面臨一些瓶頸和挑戰，形成中國方案迫在眉睫。

大會進行數字經濟和人工智能產業招商引資推介並舉行項目簽約活動，同時舉辦「產業數字化轉型」、「人工智能與礦山智能化」、「青少年人工智能教育與科學傳播」3場分論壇。

此次大會共簽署招商引資項目25個，總投資額112.6億元人民幣。其中數字經濟領域項目14個、人工智能領域項目3個、先進裝備製造項目5個、其他類項目3個。