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標普料陸今年房市銷售下跌10%-15% 但不至於大減

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
國際評級機構標準普爾預計，大陸房地產銷售今年整體銷售額下跌10%至15%。（中通社）
國際評級機構標準普爾預計，大陸房地產銷售今年整體銷售額下跌10%至15%。（中通社）

國際評級機構標準普爾預計，大陸房地產銷售今年整體銷售額將下跌10%至15%，明年再下降5%，將持續保持低迷，不過大幅下滑的可能性較小。

標普指出，大陸房地產市場的建築開工數持續低位、低線級城市的庫存高企，此外，監管帳戶的資金監管加強。市場預計逐步出現復甦。標普認為，大陸政策制定者首先採取的措施是讓一線城市恢復健康，目前已看到這些市場的人氣、銷售和價格開始趨於正常，但低線級城市仍面臨供應過剩和信心枯竭的局面。

因此，標普指出，上述狀況將擴大國有與民營開發商之間的差距，所有開發商都將不得不應對銷售放緩的問題，未來兩年槓桿將保持在高位。

標普預計今年大陸房地產銷售額將降至約人民幣11.5兆元至12兆元，明年再降至11兆至11.5兆元。

標普表示，有鑑於去年和今年的樓市規模都出現了雙位數萎縮，明年房地產銷售出現更大幅度下滑的可能性較小。大陸官方需採取強而有力的措施以應對房市困境。

此前，大陸地產調查機構克而瑞發布的最新數據顯示，9月大陸百強房企共計完成操盤銷售金額人民幣4,042.7億元，創五年來最低值；中指研究院指出，9月樓市整體成交不論月增率還是年增率均下降，一線城市月增率小幅回升，二三四線城市跌幅則擴大。復甦力道依然較弱。

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