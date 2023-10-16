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投資者反應淡？陸物流業極兔速遞在港IPO縮減規模

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸物流快遞企業極兔速遞16日在港交所發布公告，將於27日在港上市，預計募資39億港元。（圖／取自極兔速遞官網）
大陸物流快遞企業極兔速遞16日在港交所發布公告，將於27日在港上市，預計募資39億港元。（圖／取自極兔速遞官網）

大陸物流快遞企業極兔速遞16日在港交所發布公告，擬全球發售3.266億股，發售價為每股港幣12元，每手200股。募資總額為港幣39.19億元（約合新台幣153億元），預計10月27日在港交所上市。英媒金融時報援引知情人士消息，因為投資者反應平淡，融資規模已減半。

極兔速度在港交所公告指出，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。預期B類股份於2023年10月27日上市。

金融時報報導稱，極兔速度原計劃透過IPO募資10億美元，且將成為今年以來香港最大規模IPO，但據三位知情人士透露，由於投資者反應平淡，被迫降低了募資目標。這也反映投資者在大陸股票多年表現不佳後對中企新股胃口減小。

極兔速遞上市聯席保薦人為摩根士丹利、美銀及中金公司。此次上市的基石投資者包括騰訊、博裕、D1、紅杉、順豐速運、淡馬錫、Aspex，一共認購總額約2億美元。

在IPO前，騰訊持股為6.32%，博裕資本持股為6.1%，ATM持股為5.49%，D1持股為3.1%，高瓴投資持股為2%，GLP持股為1.99%。

極兔由OPPO印尼業務創始人李傑2015年於印尼首都雅加達創辦，官方介紹稱，極兔速遞的業務始於印尼，逐漸擴展到東南亞其他國家，包括越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡。 根據弗若斯特沙利文的數據，按2022年包裹量計，極兔速遞市場份額為22.5%。

極兔速遞於2020進軍大陸快遞市場，根據弗若斯特沙利的數據，按包裹量計，其市場份額達到10.9%。現已全面覆蓋東南七個國家及地區，在中國的縣區地理覆蓋率超過98%。

據招股書內容，極兔2020年、2021年、2022年營收分別為15.35億美元、48.52億美元、72.67億美元，期內利潤分別為-6.64億美元、-61.92億美元、15.73億美元；經調整虧損分別為4.76億美元、9.1億美元、8億美元。

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