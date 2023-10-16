龔正：五大未來產業 聚焦

經濟日報／ 特派記者謝守真／上海15日電

經歷過三年的線上會議後，上海市長國際企業家諮詢會議15日重返實體舉辦，羅氏集團董事長施萬、安永全球主席狄思博、安聯集團董事會主席貝特等人出席。上海市委書記陳吉寧指出，將擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，提升投資貿易自由化便利化水平，推動服務貿易創新發展。

陳吉寧表示，將順應科研範式變革，圍繞高風險、高價值科學問題研究，瞄準戰略前沿領域加大布局和投入力度，加快科技成果轉移轉化，抓住智慧化、綠化、整合發展機遇，打造產業發展「核爆點」。「期待聆聽大家對世界經濟的直接感受、對全球變革的深刻領悟，為上海高質量發展和現代化建設貢獻真知灼見」。

上海市長龔正指出，將積極競逐數位經濟、綠色低碳、元宇宙、智慧終端等四大產業，培育未來健康、未來智慧、未來能源、未來空間、未來材料五大未來產業，及全面對接CPTPP、DEPA等國際高標準經貿規則，拓展上海對外開放新優勢。還要著力打通產業鏈供應鏈核心環節與技術堵點。

上海 龔正

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