兩岸微流行／南方5省 充電樁「全覆蓋」

中國大陸近年來積極發展電動車，「充電樁」是不可欠缺的配套建設。日前，大陸南方五個省市已達成「充電樁覆蓋全鄉鎮」的目標，換言之在這五省的近四千八百個鄉鎮，都已有了電動車充電樁，也是大陸各地區中首先達到這一指標的區域。

根據中國電力報消息，近期廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區充電基礎設施，已在全大陸率先實現鄉鎮全覆蓋。截至九月底，大陸國企南方電網在南方五省區四七八五個鄉鎮建成充電樁超過三點三萬支，形成「城市面狀、公路線狀、鄉鎮點狀」均有效覆蓋的充電網路。

大陸南方五省今年電動車充電樁呈現「暴增」趨勢。數據顯示，今年以來，南方五省區鄉鎮充電樁充電量達二點六億度，同比增長百分之六十六，其中廣西、雲南鄉鎮充電樁充電量增速均超過四倍。

另據央視報導，目前全大陸九成左右的高速公路服務區都已覆蓋充電樁，高速公路服務區充電基礎設施比去年增加近百分之二十五。

上海證券報援引中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟的數據顯示，截至今年九月，大陸充電樁主要由特來電、星星充電、雲快充、國家電網等企業經營，全大陸充電樁累計數量為七六四點二萬台，同比增加七成。報告指出，大陸公共充電基礎設施分布不均，其中廣東、浙江、江蘇、上海等十個省區占比達總數的百分之七十一。全大陸充電電量主要集中在廣東、江蘇、浙江、四川、河北、上海和福建等省分。