廣交會 帶路企業占六成

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

第134屆中國大陸進出口商品交易會昨（15）日在廣州開幕，參展企業較上屆增加3,135家至2.85萬家，創下歷史新高。值得注意的是，參展企業中高達六為「一帶一路」國家企業。

廣州日報報導，本屆廣交會將分三期於廣州舉辦至11月4日結束。而此次廣交會展位總數為7.4萬個，比上屆增加近4,600個，當中參展企業來自43個國家和地區，其中「一帶一路」國家的企業占比六成。

廣交會新聞發言人、大陸對外貿易中心副主任徐兵表示，不僅是「一帶一路」的採購商人數增加11.2%，連上屆人數較為冷清的歐美採購商人數亦成長8.6%。另外，RCEP國家採購商亦成長13.8%。

近年來，大陸高技術、高附加值、綠色低碳出口產品國際競爭力明顯增強，作為大陸外貿「風向標」和「晴雨表」，廣交會展區結構也是這個變化的重要表現。

據了解，與上屆相比，本屆廣交會最多境外採購商預註冊的五大行業分別是電子及家電類、機械類、日用消費品類、五金工具類、家居裝飾品類。

此次第一期重點以先進製造業為支撐，家電、電子消費品、機械設備、新能源等機電產品展區增約3,000個展。新能源展區規模漲達172%。第二、三期會側重適應消費升級和生活需求，展出傳統勞動密集型產品。

一帶一路

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