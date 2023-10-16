境外客驟減 上海寶格麗酒店喊賣

上海第一財經報導，在香港上市的大陸地產商「華僑城亞洲」將出售旗下奢華酒店—上海寶格麗酒店，交易價格不低於二十四點三億元（人民幣，下同）。

上海寶格麗酒店客房套房逾八十間，二○一八年開業，是全球第六家寶格麗酒店，當年一開業，就以其超高的房價而備受關注。當年上海大部分五星級酒店一晚房價多在一千多至兩千多元，但上海寶格麗酒店的房價卻超過六千元，約台幣兩萬六千多元。最貴套房每晚價格甚至超過二十萬元。

報導引述專家指出，寶格麗酒店的定位與一般五星級酒店不同，為彰顯其奢侈品牌，定價始終居高不下。但疫情三年必定有影響，尤其是高價酒店的入住率下滑很多。今年大陸旅遊業整體有所復甦，但全面恢復仍需一段時間。

受北京當局制定「反間諜法」等諸多因素影響，今年疫情解封後，境外旅客如今更不願涉足中國大陸。香港南華早報曾引述官方數據，今年上半年，大陸旅行社接待了四十七萬多名外國遊客，僅為疫情前二○一九年同期的百分之五點五八。

第一財經指出，若按底價成交，華僑城亞洲起碼可獲利數千萬元。