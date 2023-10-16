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投行業務冷 紛縮減人力
大陸投行業務吹寒風，券商中國統計，今年大陸78家券商股權承銷金額年減25.2%；IPO合計募資較去年同期下滑約34%，並造成多家券商縮減人力需求。
「這個寒冬周期估計會比較長」近期大陸網上流傳一封深圳某大型券商一則投行內部信，內容建議同事「做好自己財務規劃」「多考證、多提升自己」「閒著沒事就多來公司」，同時預告未來會裁員等。但上述券商在交易所互動平台澄清公司並無裁員計畫。
該信透露投行低迷氣氛已蔓延，代表大陸自註冊制推出以來奮進衝刺的投行業務，擴張腳步或將放緩。此前，2022年滬、深交易所分別摘得全球IPO融資冠亞軍。但1-9月A股IPO融資規模累計為人民幣3,236.4億元，年減33.3%。其中9月A股IPO融資規模為181.3億元，創下2022年6月以來新低。
9月A股IPO的首發發行費用為人民幣17.1億元，月減47%，年減66%。而首發發行費用中券商的承銷保薦費用通常占大部分，代表直接影響到券商收入。
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