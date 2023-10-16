廣東僑鄉信宜 十月黑欖上市

金秋十月，正是廣東知名僑鄉茂名信宜市的黑欖上市季節。

中新社報導，信宜市科工商務局工作人員13日介紹說，信宜種植黑欖樹歷史悠久，在合水鎮、平塘鎮、茶山鎮等主產區，數十年樹齡的黑欖樹比比皆是，百年以上樹齡者也有不少。信宜黑欖採摘期持續至12月下旬，黑欖生果收購價每千克約16元（人民幣，下同），專門用來製作工藝品的黑欖，售價每千克2000元以上。

目前，信宜全市從事黑欖產業人員3萬多人，欖角、欖仁、欖核加工作坊、廠家200多間，分散加工的農戶6500多戶，年產值4.2億元，成為鄉村振興的新亮點。 茶山鎮政府負責人劉南健說，一棵黑欖樹一般可收穫欖果數十千克，多的達數百千克，收穫期可超百年。近年來，茶山鎮結合全鎮擁有1300多棵老黑欖樹的實際，推進大羅漢、茶山王等品種工藝黑欖樹嫁接並成功種植，已實現2300萬元的年產值收益。

黑欖的產業鏈能延伸很長。成熟的黑欖泡在水裡加熱，再手工把欖肉與欖核分離，在欖肉（欖角）表面撒點鹽曬乾，其味香鮮美，老少咸宜；黑欖核提取的欖仁，可供榨油食用，也可用作點心、月餅的優質材料；黑欖核的價值最高，不僅用來製作手串珠子等飾物，也可直接用來製作人物、山水等欖雕藝術品。

10多年前，果實碩大的黑欖備受工藝欖收購商的青睞，信宜合水鎮高荷新橋村一棵樹齡200多年的黑欖樹，其果實曾被江蘇一位老闆以每年35萬元的天價承包。近年來，合水、平塘等鎮的黑欖核加工產業如火如荼，村民們在家門口就能實現就業致富。