大連汽車碼頭 便捷航運成形

10月14日，在大連汽車碼頭，數萬輛嶄新汽車整齊停放，隨著汽笛聲響，巨輪靠泊，車輛陸續駛出駛入船艙，從空中俯瞰，像巨龍一樣盤桓在海岸線上。

中新社報導，作為中國大陸沿海最早投產運營的專業化滾裝碼頭之一，大連汽車碼頭是大陸國內商品車南北海運的北方樞紐、東北商品車外貿進出口基本港，年度吞吐量超80萬輛，出口航線遍布歐洲、東南亞、北美、中東、遠東等地區。

以往一台日本商品車運至中亞，要穿越印度洋、地中海和黑海，到達土耳其或俄羅斯後再分撥至中亞各國，至少需要耗費近3個月。2021年初，大連汽車碼頭正式啟動過境商品車運輸業務，成功開闢中國首條東亞至中亞商品車多式聯運通道，中亞與東亞間全新的物流通途由此開啟。

藉助該通道，商品車在日本以滾裝海運方式運抵大連港，在港內完成火車裝載作業後，經由鐵路發往新疆霍爾果斯口岸進行換裝，最終抵達哈薩克。

據統計，2021年，在過境商品車業務開展的首年，遼寧港口集團過境商品車發運量突破4000輛；2022年，全年發運量達8000餘輛，較上年度翻一倍。

近年來，遼寧港口集團又推出過境商品車「海運-公路」物流模式。在此模式下，過境商品車以海運運抵大連港後，裝載至公路轎運車發運。

不僅是過境商品車，「中國造」汽車亦通過大連汽車碼頭駛向全球。在大連港集裝箱鐵路中心站，「大連—俄羅斯別雷拉斯特」商品車中歐班列鳴笛出發，「滾裝運輸+中歐班列」的綜合物流模式，使得全程運輸時間可縮短至20天左右。

從一條線到一張網，從靠船出海到海陸聯動，一張快速便捷的東北亞國際航運網絡已然形成。