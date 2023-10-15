全球電池十強 陸企占六家

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

韓國研究機構SNE Research近期發布最新全球動力電池統計數據，今年1至8月全球動力電池裝車量429GWh（百萬度），年增48.9％。其中，寧德時代領銜六家中國大陸電池企業進入前十強榜單，共計取得63.1％市占率

今年1至8月，寧德時代以158.3GWh的裝車量繼續穩居榜首，保持54.4%的年增速，全球市占達36.9％，這也是前十強唯一市占超過30%的企業。

比亞迪全球裝車量達68.7GWh，整體增速從去年的三位數降至87.1%，其全球市占15.9％，反超LG新能源，緊挨在寧德時代之後，排名第二。

另一個表現出色的是億緯鋰能，從去年同期的十強之外躋身至第八位，將蜂巢能源擠出十強榜單。億緯鋰能今年1至8月全球裝車量達9.2GWh，年增142.8%，也是全球前十強中唯一增幅超過三位數的企業，其全球市占2.1％。

排名前十的企業中，有六家大陸電池企業入列，整體市占率63.1％，較去年同期的58.1%大幅增加5個百分點。

寧德時代 市占率

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