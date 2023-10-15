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李強：穩住產業轉型關鍵期
中共中央政治局常委、國務院總理李強十三日表示，從經濟發展大趨勢看，大陸發展的基本面沒有變，但處於經濟恢復和產業轉型升級的關鍵期，要沉著應對，他要求紮實推動經濟高質量發展。
李強是在當日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取專家企業家對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議，多名專家和企業家與會並提出建言。
他強調，當前中國經濟發展機遇和挑戰並存，要保持定力、穩中求進，紮實推動經濟高質量發展。確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控，都要向高質量發展聚焦，同時保持合理的經濟增速，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。
李強指出，中國大陸的投資機會之多、市場空間之大，為各類企業提供了廣闊舞台，希望廣大企業家在高品質發展中展現更大作為。經濟學家的使命是經世濟民，希望專家學者多研究中國現實經濟問題，圍繞推動高質量發展多提建設性意見。
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