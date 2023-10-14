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廣交會明登場 超百家跨國大企業、十萬採購商參會

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
圖為外商在此前的廣交會上了解中國大陸新能源汽車產品。(新華社)
圖為外商在此前的廣交會上了解中國大陸新能源汽車產品。(新華社)

被譽為中國外貿晴雨表和風向標的廣交會明（15）日起至11月4日在廣州分三期舉辦。截至12日，已有來自215個國家和地區的10萬多名採購商預註冊，預計到會人數將比上屆明顯增長。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵透露，本屆廣交會預計全面回暖，從預註冊率酒店訂房率、航班訂座率等情況看，境外採購商與會態勢穩中向好。

本屆廣交會三期總面積達155萬平方公尺，展覽面積較上屆增加5萬平方公尺。展區增至55個，相應擴展了新能源汽車及智慧出行、新材料及化工產品等展覽題材。

大陸商務部副部長郭婷婷表示，本屆廣交會首次參展的企業超4,900家，新品首發首展首秀活動超過200場，參展企業帶來的新展品約68萬件，其中新能源、工業自動化等高技術含量、高附加值的新展品數量約10萬件。

徐兵表示，本屆廣交會已有140家頭部跨國企業確認參會，不少採購團人數超過100人，採購團數量還在增加，目前已有97家來自歐、美、亞、非洲的工商機構組團參會，團組數量較上屆增長86.5%。

註冊率 酒店 大陸商務部

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