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BMW總值4千億電池大單 傳由三家大陸企業全部吃下

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
BMW示意圖。路透
BMW示意圖。路透

德國汽車大廠BMW今年初曾公開對外招標約160GWh電池訂單，陸媒披露，該訂單正式「花落」大陸動力電池企業，由蜂巢能源與寧德時代或億緯鋰能共同獲得。若按照每瓦時0.6元的價格估算，BMW這筆訂單是總值達到960億元人民幣（約新台幣4232億元）的巨額訂單。

陸媒「36氪」旗下公眾號「啟動PowerOn」日前獨家報導上述消息。據稱，蜂巢能源獲得BMW歐洲區近90GWh的產能訂單，而大陸國內近70GWh訂單將由寧德時代或億緯鋰能提供。

蜂巢能源內部人士表示，公司的確獲得了歐洲某OEM廠商的大額訂單，但是由於保密協議，無法透露和證實相關的資訊。BMW集團則回應，不會對未來電池供應商的猜測做評論。

分析指出，寧德時代和億緯鋰能得以承接訂單並不讓人意外，因為BMW和兩家公司此前已有合作。2020年9月，寧德時代與BMW宣布達成一項長期協定，從2025年開始，寧德時代將為BMW「新世代」車型架構的純電車型供應圓柱電池。根據協定，這些產品將在位於中國和歐洲的2座電池工廠生產，每座工廠年產能高達20GWh。

報導稱，相比之下，蜂巢能源入局稍讓人意外，而且它獨攬90GWh產能，比寧德時代和億緯鋰能加起來還更多。報導指出，蜂巢能源是近2年崛起的動力電池新秀，該公司於2018年從長城動力電池事業部脫胎，主要客戶有長城、零跑等，近些年又被理想、吉利、銀河和領克等相中，自此聲名鵲起。

21世紀經濟報導則認為，BMW與蜂巢能源合作在情理之中，因為從公開的資訊來看，蜂巢能源從五年前就已開始與BMW接觸。據蜂巢CEO楊紅新透露，蜂巢能源5年前開始研發高能量密度方殼電池，如今已開始批量供貨給BMW MINI，這也是蜂巢剛成立的第一個產品。且據悉，蜂巢能源早在2019年便宣布在歐洲建廠，成為早期一批進入歐洲的大陸電池企業之一。

證券時報報導提到，蜂巢能源初期將為BMW規畫2條電池產線，以及配套的模組與pack產線，所供給的電池類型是蜂巢能源主打的大單品短刀電池，將採取CTP模式在BMW新一代平台的純電車型上使用。

業內人士認為，獲得BMW訂單不僅為電池企業帶來裝置的提升，更意味著進入跨國巨頭的供應鏈體系。若蜂巢能源、億緯鋰能此次真的成功斬獲BMW的產能訂單，則意味著其產品和技術真正得到國際市場的認可，將迅速打開在全球車企中的供貨管道。

德國汽車大廠BMW總值新台幣4千億的電池大單，傳由陸企蜂巢能源與寧德時代或億緯鋰能共同獲得。圖為蜂巢能源江蘇常州總部。（取自蜂巢能源官網）
德國汽車大廠BMW總值新台幣4千億的電池大單，傳由陸企蜂巢能源與寧德時代或億緯鋰能共同獲得。圖為蜂巢能源江蘇常州總部。（取自蜂巢能源官網）

BMW 寧德時代 長城

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