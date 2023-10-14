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兩岸進出口衰退逾2成 陸擬推新政

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
今年前三季，兩岸進出口呈持續呈現下滑趨勢。圖為高雄港貨櫃作業情況。(本報資料照片)
今年前三季，兩岸進出口呈持續呈現下滑趨勢。圖為高雄港貨櫃作業情況。(本報資料照片)

今年前三季，兩岸進出口總額年減逾兩成，大陸海關總署發言人呂大良昨天表示，將繼續密切關注有關貿易走勢和政策措施的落實狀況，加強穩外貿政策措施儲備，適時推出新的政策措施，持續協助外貿穩定發展。

大陸國新辦昨召開前三季進出口狀況記者會，呂大良在回應本報記者提問，面對兩岸經貿持續衰退，大陸對台進行貿易壁壘調查，將要如何推動兩岸經貿正常化發展時，做出上述回應。

對於兩岸進出口額呈現下滑趨勢，大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良說，大陸密切關注有關貿易走勢，適時推出新的政策措施。攝影／記者陳政錄
對於兩岸進出口額呈現下滑趨勢，大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良說，大陸密切關注有關貿易走勢，適時推出新的政策措施。攝影／記者陳政錄

據大陸海關總署數據，今年前三季，兩岸進出口總額為一九五○點五九億美元，年減百分之廿點一，其中，大陸對台灣出口（台灣自大陸進口）五○三點五六億美元，年減百分之廿點五，大陸自台灣進口（台灣對大陸出口）一四四七點○三億美元，年減百分之廿，惟儘管整體呈現衰退，台灣對大陸貿易順差仍達約九四三億美元。

單月數據方面，今年九月，兩岸進出口總額二五○點七九億美元，大陸對台灣出口六四點六九億美元，自台灣進口一八六點一億美元。

呂大良說，今年前三季，兩岸貿易總值按人民幣計為一點三六兆元，年減百分之十四點六。今年以來，大陸海關在職責範圍內，在促進貿易便利化、優化口岸營商環境等方面推出了一系列創新措施，取得了積極成效，「我們將繼續密切關注有關貿易走勢和政策措施的落實狀況，加強穩外貿政策措施儲備，適時推出新的政策措施，持續協助外貿穩定發展」。

另從整體數據來看，今年前三季，大陸進出口總值四兆四一○三億美元，年減百分之六點四。其中，出口二兆五二○三億美元，年減百分之五點七；進口一兆八九○○億美元，年減百分之七點五。

呂大良說，今年大陸進出口主要有五面向特徵，一是外貿規模穩中有增，九月創年內單月新高；二是民營企業進出口較快成長；三是對共建「一帶一路」國家進出口好於整體；四是機電產品出口占比提升；五是大宗商品、消費品進口擴大。

他說，前三季大陸外貿平穩運行，呈現出積極好轉趨勢。隨大陸外貿穩規模、優結構持續推進，有信心實現全年外貿促穩提質目標、持續發揮進出口對經濟的支撐作用。

海關 特徵 記者會

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