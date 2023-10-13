快訊

被主嫌看中…「越南李若彤」從頂級紅牌變應召站女主人 極樂生活曝光

陸全國人大常委第六次會議　下周登場

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共政治局常委、大陸全國人大委員長趙樂際。（新華社）
中共政治局常委、大陸全國人大委員長趙樂際。（新華社）

大陸全國人大委員長趙樂際，13日在北京主持人大委員長會議，據新華社，會議決定，第十四屆大陸全國人大常委會第六次會議，將於10月20日至24日在北京舉行。

據新華社，第十四屆大陸全國人大常委會第十三次委員長會議，於13日上午在北京人民大會堂舉行，由趙樂際主持。

會議建議，大陸全國人大常委會第六次會議審議多項草案和議案，包括海洋環境保護法修訂草案、愛國主義教育法草案、糧食安全保障法草案、慈善法修訂草案；審議大陸全國人大常委會委員長會議關於提請審議國務院組織法修訂草案的議案；審議大陸國務院關於提請審議保守國家秘密法修訂草案的議案等。

委員長會議建議的議程還有，審議大陸國務院關於金融工作情況的報告、關於2022年度大陸國有資產管理情況的綜合報告，和關於2022年度金融企業國有資產管理情況的專項報告、關於考試 招生制度改革情況的報告、關於打擊生態環境和資源保護領域犯罪工作情況的報告，以及審議有關任免案等。

全國人大 人大常委會 北京

延伸閱讀

傳美國將收緊AI晶片銷陸 陸外交部：密切關注有關動向

關切以巴局勢 大陸特使和沙烏地阿拉伯官員通話

兩岸進出口衰退 陸海關總署：適時推出新的政策措施

歐盟調查電動車反補貼 中國商會：釋產業回遷戰略訊號

相關新聞

恒大許家印被捕下一個是？ 碧桂園創辦人罕露面穩軍心

在恒大創辦人許家印被捕後，另一家暴雷的大陸房地產巨頭碧桂園創辦人楊國強，及現任董事會主席楊惠妍的去向傳言不斷。13日上午...

一帶一路峰會將至 陸副外長：成果總量可望超越前兩屆

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於下周在北京舉行，大陸外交部13日發布副部長馬朝旭接受官媒訪問內容。他說，大陸將堅持...

兩岸進出口衰退 陸海關總署：適時推出新的政策措施

今年前三季，兩岸進出口額呈持續衰退趨勢，大陸海關總署發言人呂大良13日回應表示，大陸將繼續密切關注有關貿易走勢和 政策措...

陸海關總署：9月外貿總額創今年新高 第四季出口趨穩

大陸國新辦13日召開前三季進出口狀況記者會，據海關總署發布，大陸今年前三季進出口總值30.8兆元（人民幣，下同），較去年...

中共調整中央機構 金融穩定發展委併入中央金融委員會

根據大陸「中國機構編制網」10月12日消息，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布調整相關國務院組成部門、直屬事業單位職責機構...

嚇到了？恒大許家印被捕後 碧桂園創辦人急賣私人飛機還債

恒大董長許家印被捕後，另一家爆雷的建商碧桂園創辦人楊國強，趕緊將手中的私人飛機給賣了還債。但尚不清楚私人飛機賣了多少錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。