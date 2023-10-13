陸全國人大常委第六次會議 下周登場
大陸全國人大委員長趙樂際，13日在北京主持人大委員長會議，據新華社，會議決定，第十四屆大陸全國人大常委會第六次會議，將於10月20日至24日在北京舉行。
據新華社，第十四屆大陸全國人大常委會第十三次委員長會議，於13日上午在北京人民大會堂舉行，由趙樂際主持。
會議建議，大陸全國人大常委會第六次會議審議多項草案和議案，包括海洋環境保護法修訂草案、愛國主義教育法草案、糧食安全保障法草案、慈善法修訂草案；審議大陸全國人大常委會委員長會議關於提請審議國務院組織法修訂草案的議案；審議大陸國務院關於提請審議保守國家秘密法修訂草案的議案等。
委員長會議建議的議程還有，審議大陸國務院關於金融工作情況的報告、關於2022年度大陸國有資產管理情況的綜合報告，和關於2022年度金融企業國有資產管理情況的專項報告、關於考試 招生制度改革情況的報告、關於打擊生態環境和資源保護領域犯罪工作情況的報告，以及審議有關任免案等。
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