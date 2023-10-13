陸開拓兆級汽車後市場 支持辦新能源汽車國際級賽事

中國大陸是全球汽車銷售大國，汽車售出後一整套的服務產業鏈更具有可觀的經濟效益。大陸商務部等九部門近日聯合發布「關於推動汽車後市場高質量發展的指導意見」，指要有效推動汽車後市場高質量發展，並稱會支持針對新能源汽車等發展國際級、國家級汽車賽事。

所謂的「汽車後市場」，是指汽車售出以後，圍繞著汽車使用過程中各類服務的總稱。「意見」提出發展的總體目標，力爭到2025年，汽車後市場規模穩步增長，在汽車產業鏈、價值鏈、創新鏈中的作用更加突出，更好滿足消費者多樣化汽車消費需求。

據21世紀經濟報導，中國汽車流通協會會長助理王都說，「這是政府部門第一次對汽車後市場推出相關政策，意義重大」，他進一步表示，汽車後市場的市場規模是「兆級」，除了汽車金融，加上零件供應、汽車維修、美容裝飾等，整個汽車後市場的規模已經達到4兆多元人民幣，未來市場規模還會迅速成長。

「意見」提出七方面的具體措施。一是優化汽車配件流通環境，提出制訂實施汽車後市場配件流通標準、鼓勵發展連鎖經營等配件流通模式，推動汽車配件流通規範、透明、高效發展。二是促進汽車維修服務提質升級，提出加快新能源汽車維修技術標準體系建設、加強售後維修培訓、發展汽車綠色維修、提升汽車維修數字化服務能力，更好支撐新能源汽車產業發展和保護車主權益。

三是構建多層次汽車賽事格局，支持開展新能源汽車、智能網聯汽車等新型賽事活動，發展國際級、國家級汽車賽事。四是加快傳統經典車產業發展，提出研究制定傳統經典車國內管理和進口政策，支持地方探索傳統經典車輛保稅展示及托管服務。

五是支持自駕車旅居車等營地建設，加強政策支持，促進房車旅遊消費發展。六是豐富汽車文化體驗，支持地方推進汽車博物館和汽車影院等項目建設運營、組織開展汽車文化交流活動。七是優化汽車消費金融服務，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，優化對汽車使用消費的金融服務。

「意見」要求，準確把握汽車市場發展規律，充分認識汽車後市場發展的積極重要意義。加快汽車後市場相關法規標準體系、質量認證體系建設，提高依法行政和標準化水平。充分發揮行業組織的橋梁紐帶作用，及時反映行業企業訴求，搭建行業交流服務平台。