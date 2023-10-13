陸海關總署：9月外貿總額創今年新高 第四季出口趨穩

大陸國新辦13日召開前三季進出口狀況記者會，據海關總署發布，大陸今年前三季進出口總值30.8兆元（人民幣，下同），較去年同期微降0.2%。其中，出口17.6兆元，年增0.6%；進口13.2兆元，年減1.2%。而9月進出口3.74兆元，已連續2個月成長，規模創今年單月新高。

大陸海關總署發言人呂大良表示，今年以來，世界經濟復甦勢頭不穩，外需走弱、價格下跌，疊加去年高基數影響，大陸外貿成長面臨不少壓力。但前三季度大陸外貿平穩運行，與去年相比增速基本持平，並呈現出積極向好的發展態勢。

呂大良進一步分析前三季進出口的五大特徵。一是外貿規模穩中有增，9月創年單月新高。呂大良指出，從季度看，進出口逐季抬升，一、二、三季進出口分別為9.72兆、10.29兆、10.79兆元；從月看，9月進出口3.74兆元，已連續2個月成長，規模創今年單月新高。

二是民營企業進出口較快成長。呂大良表示，前三季民營企業進出口年增6.1%，占中國進出口總值的53.1%。同期，外商投資企業與國營企業進出口分別佔30.6%及16.1%。

三是對共建「一帶一路」國家進出口好於整體。前三季對共建「一帶一路」國家進出口14.32兆元，年增3.1%，佔進出口總值的46.5%。

呂大良補充，近期大陸海關編制了中國與共建「一帶一路」國家貿易指數，從貿易規模、貿易結構、貿易互利和貿易促進4個維度進行計算。他說，該指數由2013年基期的100升到2022年的165.4，顯示共建「一帶一路」對貿易的促進作用持續增強。

四是機電產品出口佔比提升。呂大良指出，前三季機電產品出口較去年同期成長3.3%，占出口總值的58.3%，較去年同期提升1.5個百分點。其中，汽車及其零配件、船舶、電工器材皆有成長。

五是大宗商品、消費品進口擴大。呂大良表示，前三季能源、金屬礦砂、糧食等大宗商品進口量較去年同期增加16.5%。其中，原油、天然氣和煤炭等能源產品增加31.8%；鐵、鋁等金屬礦砂增加7.8%。

對於第四季的出口走勢，呂大良提到，今年以來外部需求持續低迷對大陸出口形成了直接衝擊，但特別是近兩個月，出口呈現出更多積極變化，8、9月出口規模連續擴大，分別較前月增長1.2%和5.5%，趨穩回升態勢明顯。

呂大良認為，世界經濟復甦勢頭不穩仍然是出口面臨的最大挑戰，但在政策給力、企業努力、各方合力等積極因素增多的情況下，第四季出口趨穩向好動能可望持續鞏固。