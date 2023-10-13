陸9月CPI由漲轉平 PPI收窄至年減2.5%

據大陸國家統計局13日最新發布，大陸9月消費者物價指數（CPI）由前一個月的上漲0.1%回落，和去年同期持平，生產者物價指數（PPI）則是年減2.5%，雖較前月降幅收窄，但仍處於負值，反映大陸經濟仍處於通貨緊縮的陰霾中。

大陸9月CPI由上月年增0.1%轉為持平，今年1至9月平均CPI較去年同期上漲0.4%。月增率則由前月的上漲0.3%略降至上漲0.2%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，9月消費市場持續恢復，但受上年同期對比基數走高影響，較去年同期由漲​​轉平。但她提到，若扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.8%，漲幅與上月相同。

其中，9月食品菸酒類價格年減1.5%，影響CPI下降約0.44個百分點。食品中，畜肉類價格年減12.8%，影響CPI下降約0.45個百分點，其中豬肉價格年減22.0%，影響CPI下降約0.37個百分點。鮮菜價格年減6.4%，影響CPI下降約0.14個百分點。董莉娟指出，豬肉和鮮菜價格下跌合計影響CPI下降約0.51個百分點，佔食品價格總降幅近九成。

其他七大類價格較去年同期五漲兩降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲3.9%、2.5%及1.3%，衣著、居住價格分別上漲1.1%及0.2%；交通通訊、生活用品及服務價格分別下降1.3%及0.4% 。

至於PPI方面，大陸9月PPI年減2.5%，較上月收窄0.5個百分點。今年1至9月平均PPI比去年同期下降3.1%。月增率則由前月的上漲0.2%增加至上漲0.4%。

董莉娟表示，9月PPI較去年同期降幅縮小、月增率漲幅擴大，主要是受工業品需求逐步恢復、國際原油價格持續上漲等因素影響。