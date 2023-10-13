快訊

中共一連串會議變動有隱情 暗示習近平重大政治轉折

以巴衝突短期不會塵埃落定 以色列經濟將受重創

連胎兒也不放過！傳哈瑪斯剖開孕婦腹部 刺殺未出世嬰孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸9月CPI由漲轉平 PPI收窄至年減2.5%

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家統計局13日發布大陸9月PPI數據，9月PPI收窄至年減2.5%
大陸國家統計局13日發布大陸9月PPI數據，9月PPI收窄至年減2.5%

據大陸國家統計局13日最新發布，大陸9月消費者物價指數（CPI）由前一個月的上漲0.1%回落，和去年同期持平，生產者物價指數（PPI）則是年減2.5%，雖較前月降幅收窄，但仍處於負值，反映大陸經濟仍處於通貨緊縮的陰霾中。

大陸9月CPI由上月年增0.1%轉為持平，今年1至9月平均CPI較去年同期上漲0.4%。月增率則由前月的上漲0.3%略降至上漲0.2%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，9月消費市場持續恢復，但受上年同期對比基數走高影響，較去年同期由漲​​轉平。但她提到，若扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.8%，漲幅與上月相同。

其中，9月食品菸酒類價格年減1.5%，影響CPI下降約0.44個百分點。食品中，畜肉類價格年減12.8%，影響CPI下降約0.45個百分點，其中豬肉價格年減22.0%，影響CPI下降約0.37個百分點。鮮菜價格年減6.4%，影響CPI下降約0.14個百分點。董莉娟指出，豬肉和鮮菜價格下跌合計影響CPI下降約0.51個百分點，佔食品價格總降幅近九成。

其他七大類價格較去年同期五漲兩降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲3.9%、2.5%及1.3%，衣著、居住價格分別上漲1.1%及0.2%；交通通訊、生活用品及服務價格分別下降1.3%及0.4% 。

至於PPI方面，大陸9月PPI年減2.5%，較上月收窄0.5個百分點。今年1至9月平均PPI比去年同期下降3.1%。月增率則由前月的上漲0.2%增加至上漲0.4%。

董莉娟表示，9月PPI較去年同期降幅縮小、月增率漲幅擴大，主要是受工業品需求逐步恢復、國際原油價格持續上漲等因素影響。

9月生產資料價格年減3.0%，影響PPI下降約2.45個百分點。其中，採掘工業價格年減7.4%，原物料工業和加工工業價格均年減2.8%。生活資料價格下降0.3%，影響PPI下降約0.07個百分點。其中，食品價格下降0.3%，衣著價格上漲0.8%，一般日用品價格上漲0.7%，耐用消費品價格下降1.2%。

陸9月CPI由漲轉平，其中豬肉價格年減22.0%，影響CPI下降約0.37個百分點。中新社
陸9月CPI由漲轉平，其中豬肉價格年減22.0%，影響CPI下降約0.37個百分點。中新社
大陸國家統計局13日發布大陸9月CPI數據，9月CPI由漲轉平。
大陸國家統計局13日發布大陸9月CPI數據，9月CPI由漲轉平。

CPI 豬肉

延伸閱讀

10/13【早晨財經速解讀】9月CPI高於預期 聯準會有再升息空間?看多美債vs.看空美債 理由有哪些?

美元指數大漲 創近七個月最大單日漲幅

擔憂通膨難解 美股終止連四漲、道瓊下跌173點

美9月CPI降不下來 市場估Fed下月利率不動

相關新聞

中共調整中央機構 金融穩定發展委併入中央金融委員會

根據大陸「中國機構編制網」10月12日消息，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布調整相關國務院組成部門、直屬事業單位職責機構...

嚇到了？恒大許家印被捕後 碧桂園創辦人急賣私人飛機還債

恒大董長許家印被捕後，另一家爆雷的建商碧桂園創辦人楊國強，趕緊將手中的私人飛機給賣了還債。但尚不清楚私人飛機賣了多少錢。

兩岸進出口衰退　陸海關總署：適時推出新的政策措施

今年前三季，兩岸進出口額呈持續衰退趨勢，大陸海關總署發言人呂大良13日回應表示，大陸將繼續密切關注有關貿易走勢和 政策措...

歐盟調查電動車反補貼 中國商會：釋產業回遷戰略訊號

歐盟已於10月4日正式展開對大陸電動車的反補貼調查，歐盟中國商會12日邀集歐盟境內12家新能源大陸車企舉行座談會，商討調...

陸9月CPI由漲轉平 PPI收窄至年減2.5%

據大陸國家統計局13日最新發布，大陸9月消費者物價指數（CPI）由前一個月的上漲0.1%回落，和去年同期持平，生產者物價...

９月陸汽車產銷量創新高 超過預期

中國汽車工業協會11日披露，9月，中國汽車產銷分別達到285萬輛和285.8萬輛，環比均增長10.7%，同比分別增長6....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。