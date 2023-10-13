中共調整中央機構 金融穩定發展委併入中央金融委員會

根據大陸「中國機構編制網」10月12日消息，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布調整相關國務院組成部門、直屬事業單位職責機構編制的通知，涉及工業和資訊化部、生態環境部、國家衛生健康委員會、中國人民銀行、中國社會科學院等。其中，2017年應中共總書記習近平要求設立的「國務院金融穩定發展委員會」不再保留，其職能及辦公室劃入「中央金融委員會辦公室」。後者是依據今年3月由中共中央、國務院近日印發的《黨和國家機構改革方案》，新成立的部門。

關於央行等相關金融單位的調整主要有：一、不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦公室。將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，劃入中央金融委員會辦公室。二、將對金融控股公司等金融集團的日常監理職責，劃入國家金融監督管理總局。三、將建立健全金融消費者保護基本制度職責，劃入國家金融監督管理總局。

「國務院金融穩定發展委員會」是依2017年7月14日至15日舉行的全國金融工作會議，中共中央總書記、國家主席席習近平會中所做指示成立的。當時他強調，金融是國家重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要组成部分，金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。必須加強黨對金融工作的領導；隨即指示要加強金融監管協調、補齊監管短板，設立「國務院金融穩定發展委員會」，以強化人民銀行宏觀審慎管理和系統性風險防範職責。但這次調整後，它已完成階段性任務，其職能也由新成立的中央金融委員會辦公室取代。

基於以上調整，相應的機構也進行調整，包括：一、將設於中國人民銀行的國務院金融穩定發展委員會辦公室秘書局，劃入中央金融委員會辦公室。二、中國人民銀行不再保留金融消費權益保護局。原承擔的普惠金融工作職責，劃入金融市場司。三、宏觀審慎管理局不再承擔對金融控股公司等金融集團的日常監理職責，其原承擔的統籌網路金融監理職責、及房地產金融領域的相關職責，劃入宏觀審慎管理局。

而關於衛健委的調整則是：一、將科學技術部擬訂科技促進衛生健康發展計畫等職責劃入國衛健委。二、將國家衛健委擬訂應對人口老化政策措施、承擔全國老齡工作委員會等職責劃入民政部。三、國家衛生健康委員會代管的中國老齡協會改由民政部代管。

涉及工業和資訊化部的調整事項則有：一、將科學技術部的擬訂高新技術發展及產業化規劃與政策，指導科技園區建設，指導科技服務業、科技市場、科技中介組織發展等職責劃入工信部。二、不再保留國務院促進中小企業發展工作領導小組及其辦公室，業務改由工信部中小企業局承擔。

調整後，工業及資訊化部內設機構23個，機關行政編製725名，司局級領導職數110名。

涉及生態環境部的調整事項則有：一、將科技部的組織擬訂科技促進生態環境發展規劃及政策職責，以及相關編制人員，劃入生態環境部。二、不再保留京津冀及周邊地區大氣污染防治領導小組及其辦公室。三、將生態環境部的內設機構中央生態環境保護督察辦公室更名為「中央生態環境保護督察協調局」。

而涉及中國社會科學院的調整事項則有：一、不再保留中國社會科學院的代管中國地方誌指導小組職責。二、中國地方誌指導小組辦公室更名為中國地方誌工作辦公室，繼續加掛國家方志館牌子。三、中國地方誌工作辦公室，由中國社會科學院代中央宣傳思想文化工作領導小組管理。