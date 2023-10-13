廣州寫字樓成交量上昇

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

隨著經濟企穩和政府各類優惠政策陸續推出，廣州寫字樓銷售及租賃市場近期活躍度上升。合富輝煌商業地產11日發佈9月廣州商業地產市場報告稱，廣州寫字樓成交量已連續兩個月環比上升20%以上。

中新社報導，報告顯示，9月廣州商辦市場各業態（寫字樓、公寓和商舖）成交量均在數萬平方米以內，其中寫字樓成交3.1萬平方米，環比增長23%，此前8月廣州市寫字樓成交2.3萬平方米，環比增長39%。對比8月，9月更多區域錄得成交，其中番禺區和南沙區均有大量網簽居於全市前列。

合富研究院市場分析師陳健恒預計，今年第四季寫字樓銷售市場有望繼續恢復，而且根據往年的情況，年末節點往往出現較多大宗交易。第四季的壓軸項目中，仍是來自核心地段的優質盤更受到市場關注。

此外，廣州商舖市場9月成交量達1.7萬平方米，在大宗交易仍未顯現的情況下，商舖市場成交量連續三個月在2萬平方米左右的位置持平維穩。其中，中心區域均呈現環比升幅。公寓市場方面，9月廣州公寓成交量為4萬平方米，比8月有所下降。

成交量 公寓

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