將辦兩岸農業大會…陸委會問對台農民投資者有何好處：應由主管機關商量

大陸方面甫宣布將於10月下旬舉辦首屆兩岸農業交流大會，對於這場活動，陸委會表示，主要是協助大陸鄉村陣行，目前看不出來於對台灣農民投資者有什麼實質好處；也強調希望兩岸交流合作措施，應該透過兩岸主管部門來商量、討論，交流合作才能支持以恆。

陸委會副主委詹志宏12日向本報記者表示，有注意到國台辦昨天的宣布，也會會同相關管道持續注意會議詳細情形，從陸方公布的議程、開會目的來看，主要是我們技術人才資金前往大陸幫助他們的鄉村振興，配合融合措施，「至於對台灣農民投資者有什麼實質好處？目前看不出來」。

他強調，大陸農業部門對台措施歷年來提出相當多，讓我們農民把技術、種苗帶過去，「但這實質上對兩岸農業交流有什麼好處？看不出來」。

詹志宏提到，我方希望兩岸交流合作措施，應該透過兩岸主管部門來商量、討論，獲得共識後，能夠尋求對雙方都有利的方法，交流合作才能持之以恆。

公開資料顯示，「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」於2009年簽署後，雙方曾建立「工作會商」、「兩岸農產品檢疫檢驗研討會」機制，前者舉辦過12次、後者舉辦過6屆，不過2016年5月以來，相關機制暫停迄今。

另外就大陸國台辦11日也表示ECFA是一項好協議、並指控民進黨政府阻撓破壞兩岸交流合作，我方是否有因應措施的規劃？

詹志宏則重申，大陸方面特別強調跟選舉無關，為什麼時間訂在1月12日？「這都是他們處心積慮設計的」。他指出，國台辦記者會所講的理由，「都不是經貿，都是政治理由」，並強調，政治操作跟經貿糾紛是兩回事，「希望中國大陸能夠回到經貿面來處理」。

他還說，中共利用經貿手段干擾兩岸正常經貿往來，「我們有很多經驗」、「很多農民受到迫害、損失」，農業部門很早就開始把產品升級、拓展多元市場，不再單一集中在中國大陸，「幾年下來已經有相當可觀成績」；工業製品部分，經濟部也正在進行產業了解跟訪問，「將來如果中共真的要動用經貿手段施壓選舉，我們經貿部門有準備好怎樣協助個別受害廠商，都有在做規劃」。