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大陸高鐵推出「靜音車廂」 網上一片叫好聲

聯合報／ 大陸中心／即時報導
為提供怕吵的乘客更舒適的搭乘體驗，大陸高鐵試行在部分路線推出「靜音車廂」。（取自中國鐵路微信公眾號）
為提供怕吵的乘客更舒適的搭乘體驗，大陸高鐵試行在部分路線推出「靜音車廂」。（取自中國鐵路微信公眾號）

在中國大陸搭乘高鐵，許多人最怕的就是吵。包括一些愛大聲講手機、聊天的大媽、大爺，以及會四處奔跑喧鬧的「熊孩子」，高鐵上許多爭執也都因此而起。為此，大陸高鐵試行在部分路線推出「靜音車廂」，消息傳出後網上一片叫好聲。

據中國鐵路微信公眾號11日消息，為共建共享文明安靜的旅行環境，作為一項服務舉措，鐵路部門在京滬、京廣、成渝高鐵等部分復興號動車組列車上，設置了靜音車廂。

想要購買「靜音車廂」車票，在打開手機鐵路訂票系統「12306」APP後，有設置靜音車廂的車次會有「靜」字作為提示。乘客訂票時可以勾選「請優先為我分配靜音車廂席位」，系統就會在有餘票的情況下，自動分配靜音車廂車票。

大陸高鐵也提醒購買靜音車廂車票的旅客，應配合遵守「靜音」約定，包括：在靜音車廂內保持安靜、將手機調至靜音或震動狀態、使用各類電子設備時佩戴耳機或關閉音源外放功能、接打電話或相互交談時離開靜音車廂，有孩童隨行的旅客也要照看孩子，避免喧嘩。

為給旅客營造「安靜」的氛圍，靜音車廂內的語音播報音量將調至正常音量的30%至40%，乘務員也會掌握每名旅客的到站信息，為每位旅客提供「一對一」到站提醒服務。

此外，列車餐服員進入靜音車廂後會停止叫賣，乘客如需餐飲服務，可以掃描座椅扶手上的QR碼。在手機上完成訂購後，列車人員就會將訂購的餐點送至座位上。靜音車廂還為旅客準備眼罩、耳機、止鼾器等「靜音」商品，可供有需要的乘客購買。

對於高鐵這項新措施，許多大陸網友都叫好。有人留言稱，「所有公共場合都應該提示『禁止喧嘩』、『保持安靜』 」、「對選了靜音車廂但依舊不靜音的旅客，要上誠信黑名單，要有並執行法律約束措施」。

但也有人認為，這項做法「有喜有憂。喜的是外出乘高鐵總算能有一片清浄的空間。憂的是如果買不到靜音車廂，普通車廂那些喜歡外放聽音樂的是不是更會理直氣壯？提高公民素質任重道遠，多少年後，只要買到票都是靜音車廂該多好！」

車廂 高鐵

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