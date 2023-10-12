金價上漲 陸青年迷上「攢金豆」

近日，在山西省太原市一家黃金店門口，「黃金每克立減30元！（人民幣，下同）」的語音循環播放。店裡擠滿年輕人，以「金豆豆」為主的小克重專區尤受歡迎。

新華社報導，當前，「金豆豆」在大陸年輕人群體中備受追捧。這種黃金產品重量多為1克左右，有愛心、圓珠、豆子等多種造型，價格多為當日店內金價加少許工費。盯金價、蹲直播、買金豆成不少年輕人的日常。

居住在上海的莫千千入手了兩顆「金豆豆」，以紀念自己入職兩周年。「好事成雙」——莫千千發了一條微信朋友圈，配圖就是這兩顆「金豆豆」。她決定以後每個月都攢一顆。

太原市一家門店的銷售人員說，今年來買金豆的顧客暴漲，「很多顧客都是年輕女生，她們買來收藏，或是直接用紅繩或黑繩串起來戴著，圖個吉祥。」

「攢金豆」在線上平台也成為一股風潮。在京東「投資用黃金榜」上，各式金豆產品名列前茅，位居前兩位的產品客評都超過10萬條，不少用戶留言「已經第N次買了」「還會復購」。

在大陸各大社交平台上，有人把自己攢的金豆拍成照片和影片上傳；有人整理購買攻略，告訴網友哪裡能買到好貨，哪家店舖要「避雷」；有人分享買金豆心情：「開心買一顆，不開心買兩顆」……

山西財經大學金融學院教授王琳分析，在成長背景和當前大環境影響下，這一代年輕人的消費觀念更趨務實，願意量力而行。同時，由於當前黃金增值明顯，部分年輕人看好黃金市場。因此，在近日大陸國內金價創新高的情況下，年輕人的消費熱情不減，甚至出現「愈漲愈買」的趨勢。

數據顯示，上海黃金交易所金價已從2018年低點的約260元/克，漲至如今的約450元/克，區間漲幅明顯。

「95後」姑娘張涵從去年開始攢金豆，每月發了工資，都會瞅金價低時入手一顆，放在玻璃瓶裡。「看著瓶裡的金豆愈來愈多，就好像小時候在存錢罐裡攢硬幣一樣，很有儀式感和滿足感。」她說，買金豆不僅能擁有購物的快感，還能強制自己儲蓄，當作一種長線投資。

專家認為，得益於投資理財觀念在年輕一代群體中的普及，年輕人追求「攢金豆」時尚風潮的背後，也展現出這一群體注重商品投資性和理財性的一面。

根據《2022年中國黃金首飾行業洞察報告》，從2016年到2021年，年輕人購置黃金的比例已從16%增長至59%，登頂各年齡群金飾消費潛力榜。