9月電商物流指數回升明顯

中國物流與採購聯合會10日發布數據顯示，9月中國電商物流指數為112.3點，比上月環比提高1.2個點，顯示中國大陸電商物流回升明顯，供需兩側相關指標漲幅進一步擴大。

中新社報導，分項指數中，電商物流總業務量指數為123.9點，比上月提高2.5個點。分地區來看，東部、中部和東北部地區總業務量指數有所提高，西部地區總業務量指數有所回落。9月，農村電商物流業務量指數為129.4點，比上月提高2.2個點。分地區來看，東部、中部和東北部地區農村電商物流業務量指數有所提高，西部地區農村電商物流業務量指數有所回落。

9月，實載率指數環比上漲0.8個點，達到116.9點，為該項指數發布以來的最高水平。電商物流企業供給效率穩步提升。9月，滿意率指數為101.5點，較上月提高0.2個點，連續4個月上升。人員指數為112.8點，較上月提高1.4個點，連續6個月上升。同期，履約率指數和庫存周轉率指數分別較上月提高0.7個點、1.3個點，漲幅較上月擴大0.5個點和1個點。電商物流企業供給能力快速提高。

分析稱，三季度，電商物流在波動中回升，9月電商物流回升更為明顯。從需求端看，在開學季和雙節臨近等多重因素下，電商物流總業務量指數和農村業務量指數實現大幅上漲，並創年內新高；從供給端看，實載率指數創出歷史最高值。總體來看，中國電商物流需求明顯改善，電商物流企業供給能力和效率穩步提高。後期，隨著中秋國慶假期圓滿收官，旅遊、戶外、禮品等電商物流需求繼續上漲，將帶動電商物流平穩運行。