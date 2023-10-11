碧桂園危機苦主現身 建滔遭欠近63億債務料錄減值虧損

碧桂園暴雷效應開始蔓延，化工企業建滔集團近日公告，碧桂園未能根據融資協議還款，未償還本金達港幣15.98億元（約新台幣63億元），已向碧桂園發出法定要求償債書，預期可能會錄得減值虧損，並對年度帳目造成影響。

建滔集團10日公告，碧桂園未能根據融資協議償還款項，貸款人向碧桂園發出法定要求償債書，要求償還若干到期應付款項。

不過，建滔集團補充，不認為事件對整體一般業務過程、日常營運及財務狀況造成任何重大不利影響。該集團強調，追債行動仍在進行，正評估對集團的實際影響。

建滔集團2021年12月，經全資附屬公司永恆信貸向碧桂園借出的貸款港幣18.8億元，分期兩年還款，首期還款本金連利息3.19億元。

此前，建滔在8月底發出通告，需以股代債，認購2.7億元股份，以抵銷首期部份還款，以碧桂園當時市價計算認購價，相當於3.5億新發行股份或1.25%，未償還本金仍有15.98億元。該筆碧桂園融資最後一期還款期為2023年12月，未償還的本金仍為15.98億元。這意味著債轉股的補償有限。

公開資料顯示，建滔集團是家投資控股公司，主要從事製造及銷售覆銅面板、印刷線路板、化工產品、磁電產品、房地產發展及投資以及投資業務。

從最新一期業績顯示，建滔集團上半年實現營業額年減33%，股東應佔純利年減42%。財聯社報導，業內人士透露，上述碧桂園向建滔集團配股抵債的動作是碧桂園近期化債舉措之一，而建滔集團則以較低成本成為碧桂園的主要股東之一。

碧桂園10日公告指出，尚未支付某債務項下本金金額4.7億元到期款項，預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務。

不過有9筆境內公司債券本金共約147億元人民幣展期方案已獲得相關債券持有人必要同意，為其換來集中精力恢復運營時間與空間;同時已委任中金、華利安諾基(中國)擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估資本結構及流動性狀況，針對境外債制定整體的解決方案。