中國消費提振不易 專家看好大政府

人口增長減緩、失業率飆升，房地產危機爆發，中國經濟遭遇逆風。數據也指出，國內家庭消費占GDP的比例也不斷下降。然而，經濟學家指出，中國數據忽略租金等數據，可能低估了國內的家庭收入，且中國為大政府制度，能祭出強硬的政策，經濟不至於斷崖式下滑。

房地產吹動經濟逆風

恆大、碧桂圓等中國房地產業者面臨債務違約的風險，意味著中國房地產市場供需極度不平衡，雖然短時間內不會有系統性風險，不過從長期來看，中國經濟必須進行結構性改變，及尋找長期的成長引擎。

食品科技企業「Avant Meats」聯合創始人陳解頤也說，中國經濟反彈與否對於民營企業的生存與發展很重要，但民營企業目前遭遇到供應鏈競爭力弱，融資困難度增加，與人力資源分歧等狀況。

家庭消費難提振？

《BBC》報導，浙商銀行首席經濟學家殷劍峰也指出，如歷經衰退的日本在人口達到達峰之後，出現人口負增長、資本過剩、投資萎靡、工資下降、失業率上升、資本過剩加重的惡性循環，中國恐怕也會重蹈覆轍。

中國官方不斷試圖以「增加個人收入」的方式，填補出口與投資轉向的缺口。但《經濟學人》報導，中國統計指出，2022年家庭消費僅佔中國GDP的37%，是自2014年以來的最低水平。

不過經濟學家樂觀指出，中國數據有許多未納入計算標準的數據，導致家庭收入長期被低估。所以中國內需消費能力可能還沒走下坡

中國大政府能發威

「中國經濟不會出現斷崖式下滑，也不會出現長期停滯局面，」中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，因為從體制上看，中國是大政府、大市場，因為中國資源配置中，政府可以發揮重要作用，如政府早就嚴格限制銀行和各類機構參與房地產投資，對土地、購房、房價、房貸等都採取了一定的管控措施。

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