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摩根士丹利調查：大多數大陸人仍不願購房
摩根士丹利的調查顯示，儘管大陸官方採取了一系列房地產寬鬆措施，但大部分大陸家庭對住房前景仍持謹慎態度。
彭博報導，在摩根士丹利一份研究報告稱，超過80%的大陸家庭在被問及購房計劃時，仍表示不願意或不確定是否要購房。該報告基於一項對約2000名大陸消費者的調查。
對於房價走勢，其中42%的受訪者預計未來12個月房價會下降，23%的人預計房價會上漲。
過去幾個月，為提振樓市，大陸政府公布了房地產寬鬆措施，包括下調首套和二套房貸最低首付比例，並下調存量房貸利率。自四大一線城市北上廣深8月底以來落實「認房不認貸」政策後，目前大陸各地基本都已執行首套房「認房不認貸」政策。
摩根士丹利指出，從好的一面來看，與7月的調查相比，房主越來越願意在抵押貸款降低後，將多出來的額外資金用於消費和投資。
調查發現，儘管由於收入預期疲軟，消費者的消費意願仍不高，但消費者的支出意願略有回升。
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