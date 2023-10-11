碧桂園 啟動境外債重整

在完成境內債的整體展期之後，碧桂園快速啟動境外債的重整工作。碧桂園昨（10）日發布公告稱，截至公告日，公司尚未支付本金金額為港幣4.7億（新台幣19.6億元）的到期款項，預期無法如期或在相關寬限期內履行所有境外債務款項的償付義務，已聘請財務顧問制定整體解決方案。

第一財經日報報導，此舉代表碧桂園境外債的重整工作已正式啟動。統計數據顯示，截至目前，碧桂園處於存續期的公開美元債共有15檔，存續本金約93億美元（新台幣3,020.2億元），2023年主要面臨美元票據利息兌付，沒有美元票據本金到期。

碧桂園指稱，該公司已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔任財務顧問，聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

碧桂園表示，由於房地產市場的深度調整，進入2023年以來集團銷售額承壓明顯，前九月集團實現權益銷售金額約人民幣1,549.8億元，年減43.9%，在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產處置出售的不確定性，預計流動性在中短期內仍將持續緊張。

除了推動債務展期工作之外，目前碧桂園的主要工作在於保交付。最新數據顯示，截至2023年9月30日，碧桂園累計今年已交付新房約42萬套，交付面積5,112萬平方公尺，交付專案涉及31個省、235個城市，部分專案提前交付。