碧桂園 啟動境外債重整

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

在完成境內債的整體展期之後，碧桂園快速啟動境外債的重整工作。碧桂園昨（10）日發布公告稱，截至公告日，公司尚未支付本金金額為港幣4.7億（新台幣19.6億元）的到期款項，預期無法如期或在相關寬限期內履行所有境外債務款項的償付義務，已聘請財務顧問制定整體解決方案。

第一財經日報報導，此舉代表碧桂園境外債的重整工作已正式啟動。統計數據顯示，截至目前，碧桂園處於存續期的公開美元債共有15檔，存續本金約93億美元（新台幣3,020.2億元），2023年主要面臨美元票據利息兌付，沒有美元票據本金到期。

碧桂園指稱，該公司已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔任財務顧問，聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

碧桂園表示，由於房地產市場的深度調整，進入2023年以來集團銷售額承壓明顯，前九月集團實現權益銷售金額約人民幣1,549.8億元，年減43.9%，在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產處置出售的不確定性，預計流動性在中短期內仍將持續緊張。

除了推動債務展期工作之外，目前碧桂園的主要工作在於保交付。最新數據顯示，截至2023年9月30日，碧桂園累計今年已交付新房約42萬套，交付面積5,112萬平方公尺，交付專案涉及31個省、235個城市，部分專案提前交付。

碧桂園 台幣

延伸閱讀

碧桂園9月銷售年跌逾8成 預告境外債恐再度違約

境內債獲延展鬆口氣 陸媒稱碧桂園將啟動境外債重組

陸爆雷房企首家！融創中國境外債重組獲法院批准 股價再度大漲

4新大法官牽動憲法法庭審查庭重組 尤伯祥和許宗力同庭

相關新聞

陸總理李強：加快科技專利成果轉化運用

大陸總理李強10日主持召開國務院常務會議，審議通過《關於加強低收入人口動態監測 做好分層分類社會救助工作的意見》、《積極...

陸揭一帶一路成果 10年共建砸7.7兆

北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇前夕，大陸國務院昨發布有關共建「一帶一路」成果白皮書。大陸商務部副部長郭婷婷表...

上海未來產業 5大方向16領域發展

近來，創新未來產業在中國大陸紛紛湧現，包括高科技公司的人工智慧大模型技術、人形機器人等。上海市經濟和信息化委員會副主任張...

算力基礎設施發展 陸2025年目標擬定

根據大陸工業和信息化部消息，工業和信息化部、中央網信辦、教育部、國家衛生健康委、中國人民銀行、國務院國資委等六部門近日聯...

李強浙江調研 強調數位經濟領跑

大陸國務院總理李強7日至9日在浙江調研。他強調，要深入學習貫徹大陸國家主席習近平關於數位經濟發展和新型工業化的重要指示精...

陸「都更之王」佳兆業 恐被迫清算

有大陸「都更之王」之稱的佳兆業集團被債主告上法院，恐面臨強制清算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。