刺激經濟 陸擬增發4.4兆國債

大陸經濟自疫後開放至今復甦緩慢，彭博報導，北京考慮增發至少規模人民幣1兆元（約台幣4.4兆元）的國債，將用於水利項目等基礎設施，推出新一輪刺激措施以實現全年經濟成長5%左右的目標。

報導引述消息人士稱，此措施可能使今年大陸預算赤字率高於3月所設的3%上限目標。據悉，相關政策最早可能於10月內宣布，但計劃尚在討論，仍有改變的可能。

該計劃由大陸財政部和發改委主導制定，仍有待大陸國務院及立法機關的最終批准。

報導分析，財政赤字率超過3%可能會增加金融風險，但隨著經濟增長放緩，近來愈來愈多政府相關智庫和外資機構的經濟學家呼籲中國大陸放鬆赤字率限制，以應對財政緊張疊加經濟增速放緩。

而北京對這些政策的討論突顯出對其經濟狀況，及中美成長差距的擔憂，同時亦可能代表北京對刺激經濟的政策立場轉變。

另外，中國大陸近幾月以來，已逐漸加強刺激經濟的相關措施，其中還包括降低政策利率以及引導銀行降低存量房貸利率，並向銀行體系釋放更多長期資金，增加對住房銷售和居民消費的支持，並且加快地方政府發行特別債券。

不過，值得注意，大陸在本次「十一」長假中，房屋銷售仍持續下滑，消費復甦進度亦低於預期，顯示整體經濟前景仍充滿不確定。