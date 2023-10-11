陸延長對台貿易壁壘調查 台商：移轉生產因應變局

經濟日報／ 記者林宸誼／專題報導

大陸延長對台貿易壁壘調查，上海台商協會副會長蔡世明指出，2001年兩岸分別都加入WTO，WTO的基本法律原則之一叫做「非歧視原則」，不管在政治上怎麼定位，大陸就是WTO的成員國，所以台灣對大陸貿易措施限制等要重新檢討。

「過去看在兩岸同胞的情面上，大陸給予台灣很多優惠，長期默許台灣巨額貿易順差，兩岸之間的貿易存在不對等開放的情況。」大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩表示，民進黨當局長期單方面大量限制大陸產品輸入，這是客觀事實。大陸長期沒有反制，也是客觀事實。如今，大陸要「撥亂反正」，本身無可厚非。

吳家瑩認為，對於在大陸投資的台資企業來說，只要涉及兩岸上下游供應鏈相關，就多多少少會受到影響，但可以移轉生產布局來因應。而像台灣精密儀器等機械製品，因為「根留台灣」、沒到大陸設廠，接下來要應對的挑戰很大。

蔡世明指出，2008年馬英九當選總統之後，由於兩岸都是WTO的成員國，應該要按照WTO規則的來，所以才會談到ECFA的早收清單，「因為他不能單方只對台灣讓利，所以他必須有一個雙邊協議做依據，否則的話，大陸讓給台灣的所謂的關稅優惠，就必須讓給其他國家關稅優惠，否則會被其他成員國告。」

WTO 馬英九

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