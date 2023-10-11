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陸揭一帶一路成果 10年共建砸7.7兆

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇前夕，大陸國務院昨發布有關共建「一帶一路」成果白皮書。大陸商務部副部長郭婷婷表示，過去十年的二○一三至二○二二年，大陸對共建國家的直接投資已超過二四○○億美元（約台幣七點七兆元），下一步將繼續建構對外開放新格局、提升產供鏈合作新水準、培育經濟成長新動能，及開拓經貿發展新空間。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於十月在北京舉行，俄羅斯總統普亭將出席論壇，並與大陸國家主席習近平舉行「習普會」，引起關注。但昨天國務院記者會上，官員並未公布論壇時間，僅指出目前已有來自一三○多個國家、三十多個國際組織代表與會。

大陸國務院昨發布「共建一帶一路：建構人類命運共同體的重大實踐」白皮書，官方稱提出十年來的成果，全文約二點八萬字。

大陸國家發改委副主任叢亮表示，成果包括四面向，在「硬聯通」方面，中寮鐵路、雅萬高鐵、匈塞鐵路、比雷埃夫斯港等陸續建成並投運，中歐班列、絲路海運開闢；在「軟聯通」方面，大陸與共建國家持續深化規則標準等領域合作；在「心聯通」方面，教育、文化、體育、旅遊、考古等領域合作不斷深化；在貿易投資方面，與共建國家積極發展互利共贏的貿易投資合作關係。

在經貿投資上，郭婷婷指出，二○一三至二○二二年，共建「一帶一路」貿易合作量增質升，大陸與共建國家的貨物貿易累計規模達到十九點一兆美元，實現年均百分之六點四的增速。期間，大陸與共建國家的累計雙向投資逾三八○○億美元，對共建國家的直接投資逾二四○○億美元。

一帶一路 國務院

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